Paco González trenca el seu silenci després que un periodista de la COPE els estafés en fingir un càncer

🎥 Paco González, en 'Tiempo de Juego': "Lo sentimos y lo volveríamos a hacer"



➡️ El director de @tjcope abrió el programa de este martes hablando de la noticia en la que la redacción de deportes de COPE "se ha convertido en protagonista indirecto"



👉 https://t.co/8q2OZ6P9rV pic.twitter.com/mHRtuI2ZdH — COPE (@COPE) April 25, 2023

Els companys de la COPE que van ser estafats

Una estafa imprevista

stà deixant seqüeles ha sortit al pas de l'estafa que un dels seus companys hauria comès contra ells. Un dels seus companys, que feia més de 20 anys que treballava amb ells, els hauria estafat centenars de milers d'euros per tractar-se d'un càncer que no pateix i amb un procediment que no existeix.Vint-i-quatre hores després de la publicació d', un dels periodistes implicats,i ser l'abanderat que deixés les coses clares arran de les informacions que han sortit a la llum. Aquest dimarts al matí, abans d'arrencar la retransmissió del partit entre el Betis i la Reial Societat, González va frenar el ritme del programaper donar "explicacions" a l'audiència.que la busquin a Internet. Però amb la complicitat que sentim amb els oients de Tiempo de Juego, que els sentim molt més que oients, en alguns casos amics, i amb el compromís de sinceritat que un té quan es posa davant d'un micròfon,", ha explicat González.Més enllà de trencar el seu silenci, el periodista i presentador ha assegurat que, personal i molt íntim". Ha admès, però, que a tots ells "també els agradaria saber exactament que ha passat, perquè no saben realment res concret de què ha passat", ha dit González, fent referència al suposat càncer que hauria fingit el seu company"Podem dir un parell de coses que sonen contradictòries: ho sentim i ho tornaríem a fer. Sentim el soroll que s'està forçant i ho tornaríem a fer perquè qualsevol ajuda que es fa des del cor està ben feta", ha sentenciat, deixant clar que no hi ha. Així, deixava clar que certs detalls de la informació del digital madrileny "no eren exactes".Segons va explicar El Confidencial,, hauria fingit patir un càncer i hauria demanat ajuda als seus companys per pagar-se un tractament molt car a la. Tot això era fals.Tot hauria començat fa sis mesos, quan el periodista en qüestió va arribar a la redacció i els va traslladar "aquestes males notícies". Tenia un suposat tumor cerebral amb metàstasi a l'esquena, però un tractament experimental d'aquest centre mèdic podia ajudar-lo, deia, a tenir millors possibilitats de supervivència.setmanals. És aquí quan els quatre pesos pesants del programa i la cadena () no dubten a pagar-lo ells.Segons El Confidencial, aquests diners sorgeixen d'una secció especial que té el programa, on hi ha com un dipòsit econòmic que s'acumula gràcies a la publicitat i els patrocinis que aconsegueixen. És un fons de contingència que a finals d'any es reparteix com a bonificació a tots els periodistes.Però un dia, Paco González coincideix amb el director de la Clínica Navarra i li agraeix la feina feta amb el seu company. Aquest, estranyat, li diu que no li consta cap pacient així ni cap cas ni cap tractament.A partir de llavors tot comença a destapar-se. E, i els companys de la redacció d'esports de la COPE intenten contactar amb el periodista G.V. però no els agafa el telèfon.No torna a passar per la redacció ni dona cap explicació de què ha passat. L'enuig, segons El Confidencial, és immens.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor