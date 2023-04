Notícies del 25 d'abril de 2023

18:44 Supervivents d'abusos sexuals infantils demanen al Parlament prioritzar la prevenció i que els casos no prescriguin Diversos supervivents d'abusos sexuals infantils han reclamat aquest dimarts al Parlament que es treballi en la prevenció, el retiment de comptes dels abusadors i els seves institucions i la reparació a les víctimes. Ho han dit en la primera sessió de la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església. En aquest sentit, alguns dels testimonis, víctimes directes i activistes, han demanat que els abusos sexuals a menors no prescriguin, perquè el trauma dura tants anys que molts d'ells triguen dècades a poder verbalitzar i denunciar els abusos. Els afectats han recriminat a l'Església que encara segueixi tapant casos i no indemnitzi els afectats. Els grups polítics, entre els quals no hi eren PP, Cs ni Vox, han admès el retard en crear aquesta comissió i han demanat disculpes als compareixents. No obstant, han recordat que és la primera comissió d'investigació sobre aquest tema que es constitueix a l'estat.

L'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki serà el ponent de la petició que l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha fet a l'Eurocambra perquè protegeixi la seva immunitat després que fos detinguda al març en el seu retorn a Catalunya. Segons confirmen fonts del comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra, aquesta és la decisió que han pres els coordinadors del comitè d'Afers Jurídics en una reunió celebrada aquesta tarda. Dzhambazki ja es va encarregar de la petició del Tribunal Suprem a la cambra per aixecar la protecció parlamentària dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Ponsatí.

Els conductors de vehicles que fan servir llicències de lloguer amb conductor (VTC), però que no formen part de plataformes com Uber han bloquejat aquest migdia el carrer d’entrada de la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de la Zona Franca per protestar pels perjudicis que els provoca la regulació que els assimila a les plataformes digitals. Representants del col·lectiu s’han reunit amb representants de l’ens metropolità per trobar una solució a una situació “insostenible” i han sortit amb una sensació “agredolça”. Ara, reclamen una reunió a tres bandes amb l’AMB i el Govern per esclarir el perquè de la lentitud amb les llicències. La Guàrdia Urbana ha multat alguns dels vehicles que bloquejaven l’entrada, fet que ha provocat la indignació dels mobilitzats.

El Gran Teatre del Liceu ha presentat aquest dimarts la nova temporada 2023-2024 que inclou composicions de nova creació, noves coproduccions, reconeguts directors d’escena i grans veus. A més a més, l'entitat fa una aposta per a la creació del país i l’accessibilitat a l’òpera. Sota el lema d’esquerdes irreversibles, la temporada comptarà amb noms aclamats de l’escena operística internacional com Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Lise Davidsen, Freddie De Tommaso, directors d’escena com Robert Wilson, Calixto Bieito, Àlex Ollé, Elkhanah Pulitzer, Núria Espert, Emma Dante, David McVicar i batutes internacionals com Josep Pons, John Adams i Gustavo Dudamel. La temporada arrencarà el 27 de setembre de 2023 amb l’òpera Eugene Onegin de Piotr Ilitx Txaikovski.

El consell de ministres ha atorgat aquest dimarts la Gran Creu d'Isabel la Catòlica a l'expresidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units Nancy Pelosi per la seva contribució a la millora de les relacions internacionals i de les relacions entre els EUA i l'estat espanyol. Pelosi ha estat una de les líders del Partit Demòcrata en les darreres dècades i manté la seva influència en la política nord-americana. Les relacions entre Espanya i Washington travessen ara un bon moment i està prevista una visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca el proper maig. Informa Pep Martí





La Fiscalia Provincial de Barcelona ha presentat un informe en què s’oposa a la petició de llibertat del futbolista brasiler Dani Alves. En el seu escrit, la fiscalia argumenta que el risc de fuga es manté. La defensa d’Alves ha tornat a demanar que el futbolista surti de la presó després que dilluns de la setmana passada tornés a declarar al jutjat, aquest cop per voluntat pròpia. El brasiler està en presó preventiva des del 20 de gener per una suposada violació a una jove el 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona.

El serial de les prejubilacions d'or al Parlament, malgrat haver-se eliminat damunt paper, encara s'allarga i tot indica que fins a finals del 2023 no s'haurà normalitzat del tot la situació. Aquest dimarts la mesa del Parlament ha acordat allargar el termini perquè cinc treballadors que cobren la llicència per edat es reincorporin a la cambra catalana. El termini acabava l'1 de maig, i finalment s'ha ajornat fins al 31 de desembre. El motiu? Fonts de la mesa han explicat que donen més temps perquè la cap de recursos humans està de baixa, i es requereix un diàleg amb els treballadors per reincorporar-los. Informa Carme Rocamora.

Malestar a les files del PSC després que el Govern s'hagi reunit aquest dimarts amb Junts, de manera bilateral, per abordar la sequera. Segons la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, l'executiu de Pere Aragonès no els ha citat ni contactat per programar una trobada. "El Govern torna a equivocar-se", ha criticat en roda de premsa. La reunió de l'executiu amb Junts es produeix després que fa unes setmanes la cimera de l'aigua acabés sense acord per la posició contrària del PSC al règim sancionador contra els ajuntaments. En paral·lel, la setmana vinent a la cambra catalana es debatrà una proposició de llei de Junts que representa una esmena al decret del Govern per fer front a la sequera, i que fixa una moratòria del règim sancionador fins a l'1 de juliol. Els de Salvador Illa ja negocien amb Junts per intentar o bé allargar la moratòria, o bé no sancionar aquells ajuntaments que comencin a demanar ajuts per adaptar-se als plans d'emergència, per la seva "actitud col·laborativa". Informa Carme Rocamora.

Doctorands i professors associats de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) faran una vaga parcial aquest dimecres per protestar contra la precarització del sector. L'aturada, convocada per la CGT i la COS, compta amb el suport de Transformem la UB, l'Assemblea d'Associats de la UAB, l'Assemblea de Professorat Reclamant de la UAB, la Plataforma d'Associats de la UB, Doctorands en Lluita i l'Assemblea d'Associades de la UPC. Els representants del col·lectiu han fet l'anunci després de reunir-se aquest dimarts amb els grups parlamentaris. Segons han detallat, es concentraran aquest dimecres a les 17 h davant la conselleria d'Universitats per exigir una reunió urgent al conseller Joaquim Nadal.

El poeta i narrador mallorquí Antoni Vidal Ferrando ha guanyat aquest dimarts el Premi Jaume Fuster concedit per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). La 23a edició del guardó, que el concedeixen els companys d’ofici, ha reconegut l’autor d’una trentena de llibres que han estat traduïts a nou llengües. Segons han explicat en roda de premsa, la seva obra poètica parteix de la seva identitat illenca per a construir un discurs sobre l’ésser humà contemporani. Al llarg de la seva carrera ha guanyat 13 premis, entre els quals hi ha Ausiàs March (1985), el Ciutat de Palma (1985 i 1995), el Sant Joan (1999), el Crítica Serra d’Or de Novel·la (2008) o el Carles Riba de Poesia (2021).

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha avançat aquest dimarts que el departament demanarà deixar sense efecte les mesures cautelars ordenades pels tribunals que per ara mantenen el concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe. En un article al diari El Periódico, Cambray ha apuntat que un cop es notifiqui de manera definitiva la sentència del Tribunal Constitucional que rebutja el recurs de Vox contra l’anomenada Llei Celaá, que avala la retirada d’aquests concerts, els serveis jurídics de la Generalitat actuaran de forma que es pugui retirar aquest finançament “tan aviat com es pugui”.

El candidat d'ERC a Barcelona a les pròximes eleccions, Ernest Maragall, ha presentat avui una iniciativa que anirà al seu programa electoral: dedicar part de la taxa turística a cofinançar la instal·lació de sistemes de reutilització d'aigües grises -les que es perden a les dutxes, bugades o piscines- als hotels de la ciutat. Amb aquesta mesura, anunciada en un context de sequera, l'alcaldable republicà assegura que es podria arribar a estalviar "fins a 1.000 milions de litres d'aigua cada any". Els detalls, però, caldria que negociar-los més endavant amb el Gremi d'Hotelers, ha puntualitzat Maragall. Esquerra Republicana ha justificat la proposta com a part d'un pla per reduir la despesa d'aigua per dia i turista, que remarquen que representa el doble del que consumeix un barceloní de mitjana (107 litres diaris).



El Govern desitja el "retorn amb llibertat" de l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí i el de la resta de dirigents a l'exili. Així s'ha pronunciat aquest dimarts la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa a Palau, posterior al Consell Executiu. Així mateix, ha assegurat que la Generalitat no farà "cap interferència" als Mossos, i que el cos farà de policia judicial "quan li pertoqui".

12:52 Rècord d'ERC en la presentació de llistes municipals: 804, dues més que el 2019 ERC ha presentat 804 candidatures a les eleccions municipals del 28 de maig. Segons la formació, això suposa un "rècord històric" superior a les 802 llistes de l'any 2019. A banda de les candidatures en ajuntaments, els republicans també han presentat 32 llistes en entitats municipals descentralitzades (EMD), 10 més que en els darrers comicis. Com ja va anunciar la portaveu del partit, Marta Vilalta, la setmana passada, ERC tindrà candidatura a totes les capitals de comarca, també a Vielha i el Pont de Suert, on el 2019 no van presentar candidat a l'alcaldia. L'administració electoral publicarà aquest dimecres les diferents candidatures registrades per a les eleccions locals i el 2 de maig donarà a conèixer les definitives.

Moviment dels comuns davant el laberint en el qual es troben el Govern i l'oposició a l'hora de posar-se d'acord en les mesures per fer front a la sequera. La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha anunciat que la seva formació proposa la celebració d'un ple monogràfic sobre l'emergència, i que se celebri com més aviat millor, sense tenir en compte el calendari electoral. "A la sequera no li farem front amb pedaços, és un problema que requereix una resposta a l'altura. Emplacem a totes les forces a donar suport al ple monogràfic", ha explicat en roda de premsa des de la cambra catalana. Així mateix, ha criticat que al ple de la setmana vinent s'inclogui en l'ordre del dia la proposició de llei de Junts que busca eliminar el règim sancionador contra els ajuntaments que incompleixen. Per Albiach, el debat de la sequera no s'ha de resoldre en "una hora de debat", sinó que requereix una conversa pausada. "La situació és molt greu", ha afegit la diputada, que ha instat les forces polítiques a passar d'una actitud "electoralista" a "constructiva". Informa Carme Rocamora.



El president del consell acadèmic per l'acord de claredat, Marc Sanjaume, assegura que l'òrgan no està condicionat pel rebuig del Parlament a la proposta política del president de la Generalitat, Pere Aragonès. "No ens condiciona que el Parlament hagi rebutjat l'acord de claredat. Sabem que el president lidera un govern en minoria, però continua sent president i ha decidit que, en aquests moments, és important fer l'informe", ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio. D'altra banda, veu "positives" les crítiques contra el fet que la politòloga Astrid Barrios formi part del consell acadèmic perquè, segons ha dit, vol dir que és molt plural. "M'hauria agradat que hi hagués més pluralitat també al costat independentista", ha dit.

L'expresident dels Estats Units, Barack Obama i la seva dona, Michelle Obama, viatjaran a Barcelona per ser un dels convidats estrella del concert de Bruce Springsteen que se celebrarà divendres a l'Estadi Olímpic. Segons ha informat El País, l'expresident nord-americà s'allotjarà en un hotel de cinc estrelles de la zona alta de la ciutat. L'acompanyarà un equip de seguretat propi, però els Mossos d'Esquadra també ajudaran en el seu recorregut.