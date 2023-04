Càrregues a la Bonanova per una manifestació contra l'ocupació a Barcelona convocada per Cs

Vídeo: Càrregues a la Bonanova per una manifestació contra l'ocupació a Barcelona convocada per Cshttps://t.co/ULTXUF4Lc8 pic.twitter.com/ZkeNe6tvBo — NacióDigital (@naciodigital) April 26, 2023

Situació de tensió aquest dimarts a la tarda en un dels barris de la zona alta de Barcelona.van dur a terme una càrrega contra un grup d'activistes que es manifestaven a la plaça de la, en protesta contra un altre acte, aquest convocat per Ciutadans (Cs), que es mostrava contrari a les ocupacions "que es viuen a la capital catalana"., per bé que s'ha identificat alguns dels participants. Abans de la maniobra policial hi ha hagut un forcejament entre els agents i els activistes en el mar de la qual els segons han llançat farina als primers., pendent de desallotjament. Quan els activistes han estat dissolts, un grup de joves de la Bonanova s'hi ha enfrontat, sense que el fet hagi anat a més. L'alcaldable de Cs a l'Ajuntament de Barcelona,ha reclamat davant l'edifici que es desallotgi i "que es posi fi el xantatge ocupa". La candidata taronja ha denunciat la "manca de voluntat política" per dur a terme el desallotjament.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor