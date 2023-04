TV3 i Catalunya Ràdio, en alerta informàtica: «No és un ciberatac»

des de les 11 d'aquest dimarts. Així ho ha avançat El Nacional i ho han confirmat fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En concret, es tracta de problemes en els dos organismes que afecten la xarxa wifi i les impressores -entre d'altres- dels mitjans públics. Això no obstant,ni la programació habitual de les cadenes.Des de la CCMAi ho han descrit com un "problema tècnic d'ordre intern". Així i tot, han considerat que el problema és "", però han assegurat que el seu departament d'informàtica contempla que coses així puguin passar en els seus protocols d'actuació,i treballa per millorar-la. De moment, però, s'ha activat el servei d'emergència informàtica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor