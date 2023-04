Exigeixen quasi 100.000 euros al 112 per prendre's de broma la trucada d'un menor amb col·lapse pulmonar

El telèfon d'emergènciespodria haver deper l'actuació d'un dels seus operaris. Un adolescent de 15 anys de la localitat mallorquina d'va trucar al servei públic per alertar que creia que estava patint un atac d'al·lèrgia. El professional que el va atendre, però, es va pensar que es tractava d'unai li va posar el contestador automàtic. Ara, la seva família demana una indemnització pels danys causats i és que el seu fill, en realitat, va tenir unque el va deixar cinc dies a l'UCI. De fet, segons ha recollit el programa Última Hora el van haver d'operar i des de llavors té seqüeles.La trucada de la discòrdia es remunta al gener de l'any 2018. El menor passejava per la seva ciutat quan es va començar a trobar malament. Notava que s'asfixiava i ràpidament va alertar els serveis d'emergència. Així és com ha quedat recollida la trucada segons un informe firmat pel director d'urgències: "La veu és d'un home, menor i amb manifesta situació de dificultat i símptoma d'ofec".La conversa va anar així, tal com demostra el document:"Emergències 112, en què us puc ajudar?""Hola, M'està donant al·lèrgia!""Va..."Tot seguit, el professional del 112 va derivar la trucada a un contestador., però va veure com li penjaven el telèfon. Poc després, queia desplomat a terra. No obstant això, al cap d'uns minuts es va recuperar i va demanar ajuda al seu voltant. Va tenir sort i va trobar un home que circulava amb el cotxe a prop. Ràpidament, el va portar a l'hospital d'Inca on, després de ser atès, va ser traslladat aper un col·lapse pulmonar. Allà va ser on el van derivar a l'UCI i posteriorment operar.La família del menor reclama ara una compensació pels danys derivats. De fet, ja va interposar en el seu moment unaper omissió del deure de socors que va ser arxivada per un Jutjat d'Instrucció d'Inca. En la causa consta l'informe del director d'urgències on es descriu la trucada i on, també, es demana unaper a l'operador pel qual es descriu com una "inadmissible falta de diligència".L'adolescent assegura que el retard en rebre assistència mèdica ha agreujat el seu estat de salut, i el mitjà de comunicació local ha assenyalat que tant l'Administració com el Consell Consultiu descarten que se'l compensi perquè

