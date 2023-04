L'informe de l'accident amb tres geòlegs morts a la mina de Súria: «Era imprevisible»

Noves mesures per reduir aquesta mena d'accidents

L'informe intern d'ICL Iberia conclou que l'accident amb tres morts a la mina de Súria del 9 de març passat . Els tres joves geòlegs de 28, 29 i 31 anys van quedar sepultats per una roca d'1,9 tones que es va desprendre del sostre d'una galeria al Minador 30, a uns 800 metres de profunditat. "Eren persones experimentades amb formacions superiors ique la paret del sostre, en el punt de l'esllavissada, fos inestable", ha assegurat el conseller delegat d'ICL,. No obstant això, Chacana ha reconegut una "errada de comunicació", ja que el torn de nit havia avisat d'una incidència en el sostre d'una zona propera, a uns 8 metres, que mai va arribar als tres geòlegs finats."No es tracta d'un element causal, però és un punt a millorar.", ha apuntat el conseller delegat d'ICL, que ha comentat que la feina dels tres geòlegs era precisament anar a mirar zones inestables i avaluar diàriament totes les àrees on treballen els minadors. Les víctimes són Óscar M., de 28 anys i especialitzat en mecànica de roques; Victoriano P, de 29 anys i especialitzat en control de grau; i Daniel A., de 31 anys i estudiant de màster de postgrau. "La feina del mecànic de roques és avaluar l'estabilitat del terreny, controlar la seguretat per treballar-hi i proposar quina mesura de sosteniment portar a terme", ha recordat Chacana."I l'encarregat del control de grau realitza un mapa detallat de la geologia de la zona i una estimació visual de la qualitat de la potassa extreta", ha afegit el conseller delegat d'ICL. "Es tractava de dos tde Cabanasses. I, desgraciadament, el tercer era un estudiant en pràctiques que només feia 10 dies que treballava amb nosaltres", ha lamentat. L'accident es va produir pels voltants de les 07:35 del matí al Minador 30, a la zona d'explotació est a la mina. De manera sobtada,de la galeria –un llis de carnal·lita, tècnicament-La roca feia 5,8 metres de llargada, 2,6 metres d'amplada i uns 40 centímetres de gruix, amb un pes aproximat d'1,9 tones."per assegurar l'estabilitat de la galeria i no comprometre la seguretat de la brigada de salvament", segons ICL, que ha anunciat noves mesures per reduir al màxim aquest tipus d'accidents a la mina de Súria. "Cal continuar treballant en laper reduir l'exposició de les persones", ha avançat Chacana, que igualment ha parlat d'augmentar els pilons de sosteniment o bolons. "En una dècada hem passat de 25.000 a 250.000 col·locats anualment. El camí és continuar reforçant més", ha afirmat el conseller delegat d'ICL."L'última opció implica valorar, però això no és tan senzill perquè la nostra mina no és plana i és complexa", ha admès Chacana. "Ha estat un accidentque s'ha saldat amb la pèrdua de tres companys. La millor manera d'honrar la memòria dels finats és fer la mina més segura", ha conclòs el conseller delegat d'ICL.

