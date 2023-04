El Girona escombra el Madrid a Montilivi i aplana la lliga al Barça

ha estat aquest dimarts al vespre un fortí. Elha defensat casa seva amb dents i ungles durant la primera part del partit contra eli ha gaudit com un nen petit en una segona part de delit. Gràcies a unels onze de Míchel han escombrat els homes de Carlo Ancelotti per. L'astre argentí ha dividit el seu pòquer en els minuts 12, 24, 46, i 62, i els blancs han conservat la seva dignitat per dos tants, un de Vinícius Junior al 34 i un altre de Lucas Vázquez al 85.Durant el transcurs dels 45 primers minuts,davant d'un Madrid que ha preservat la seva essència perillosa. Aquesta defensa aferrissada ha quedat demostrada amb els xuts a porteria: en la primera part els d'Ancelotti només han xutat tres cops entre els tres pals. Dades difícils d'entendre en un equip com el Madrid., en canvi, el senyor Castellanos, no ha perdonat i pràcticament totes les que han tingut les seves botes han anat dins. L'única dada que ha guanyat el Madrid són els córners, amb un partit, que també cal subratllar, ha tingut poques faltes.Amb tot, el balanç ha estat positiu en xiular el final de la primera part. El Girona no podia abaixar la guàrdia. Els jugadors blancs Carvajal i Modric escalfaven l'orella de l'àrbitre al minut 45. L'objectiu dels de Míchel ha estat mantenir el bloc compacte, evitar que el Reial Madrid pogués córrer. Si podien jugar l'altra meitat així, el partit era seu. I així ha estat, tot i queLaa la segona part, només precisada pel gol de Lucas Vázquez els últims minuts, han acabat de decidir el partit. La imatge de Modric i Nacho a la banqueta ho diu tot. Aquest ha estat un, que no han aconseguit entrar del tot al partit en cap moments. Els centrals blancs, però, són els principals assenyalats. Amb la seva derrota, el Barça ho té més fàcil per guanyar la lliga. Però als de Míchel allò que els hi importa de debò és quedivisió. L'afició clama a Montilivi.

