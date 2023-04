El temps que ens espera aquest dimecres: temperatura de rècord

Al llarg d'aquesta setmana arribarà una massa d'aire molt càlid, amb un ascens notable de la temperatura. Us ho expliquem en aquest #ApuntMéteo. pic.twitter.com/2I7KkBMTvw — Meteocat (@meteocat) April 25, 2023

Núvols i ruixats en alguns punts del país

Ha sortit a tot arreu i el Servei Meteorològic de Catalunya () ho confirma en la seva previsió diària: al llarg d'aquesta setmana arribarà una massa d'aire molt càlid, amb un, inclús de rècord. Els valors seran força destacats, per sobre de la mitjana climàtica segons els experts i les expertes. Això es deu a un fenomen meteorològic, una dorsal per sobre de la península Ibèrica, que s'anirà aprofundint a mesura que passin els dies.Així,i de cara a dijous serà molt més pronunciada. Divendres i dissabte serà encara més forta, sobretot a la zona sud del país amb. A la resta de Catalunya, fregaran els 30 de màxima. La temperatura mínima també serà destacada. I els episodis càlids no acabaran aquí, a partir del 2 de maig podem tornar a tenir-ne un altre.Així i tot, fins al final del matí de dimecres, el cel estarà mig o molt ennuvolat a lai poc ennuvolat a la resta, amb alguns núvols baixos a punts del litoral i prelitoral. A partir de llavors, creixeran nuvolades a zones de muntanya del terç nord que deixaran el cel molt ennuvolat o localment cobert en aquests sectors i que al llarg de la tarda s'estendran al nord de lai al. A la meitatdel país, en canvi, dominarà l'ambient assolellat, si bé reapareixeran alguns núvols baixos al litoral al final del dia. Independentment, al Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert de núvols mitjans tota la jornada.A partir del final del matí s'esperen alguns ruixatsdel país, sobretot al sector oriental, i n'és probable de forma més aïllada a la resta del terç nord. Seran febles o localment moderats i és possible que vagin acompanyats de tempesta. La quantitat de precipitació acumulada serà minsa en general o localment poc abundant. A banda, la cpujarà dels 2.600 als 3.100 metres.La visibilitat serà bona o excel·lent en general, malgrat algun banc de boirina i boira matinal a punts de l'interior del quadrant nord-est, i de l'extrem sud del litoral a l'inici i final del dia. El vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i de nou a la nit, amba l'interior i de terral al litoral. La resta de la jornada s'imposarà progressivament elde component sud, entre fluix i moderat amb algun cop fort a la tarda. Tot i això, al nord de Ponent i la resta del nord-oest bufarà de component oest fluix fins a la tarda.

