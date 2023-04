Tenim un regal per a tu

Ferran Casas i Manresa

estem contents. Una campanya sempre és apassionant per a aquells a qui ens interessa la política i avui estrenem una nova eina per estar-ne ben informats. Us la vull compartir. Us presentem la, un noudes del qual el nostre periodista de dades,, us oferirà les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per entendre i interpretar les notícies i debats d'actualitat. Hi presentarà i comentarà les, pensant tant en els amants de les dades com en el públic general. Ho diem sempre, però no per això cal deixar de fer-ho i practicar-ho: volem que el nostre sigui el diari dels lectors que,i formar-se una opinió crítica sobre la realitat que els envolta,. I això vol dirEstic convençut que alsus pot interessar també aquest nou butlletí que, en el primer enviament, analitzaa la cursa electoral, segons les enquestes, a banda d'altres informacions i curiositats. Sabíeu que la passió i romanticisme denou mesos més tard, per exemple? Us convido a llegir aquí aquesta primera Sopa de Dades , tot just sortida del forn, i a subscriure-us-hi i compartir-la entre aquells amics i coneguts a qui cregueu que els pot agradar.Amb ella,incrementa, a més,, tant d'informació general i actualitat com d'específiques d'emergència climàtica, cultura digital o aquesta darrera de dades. Estem molt satisfets de tota la gent que s'hi està subscrivint, però, si encara us en falta alguna,. I estigueu ben atents, que aquestaque preparem de cara a les eleccions del 28 de maig. Us mantindrem informats!

