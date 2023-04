Un menor rebrà 72.000 euros de compensació per un testicle perdut

ha condemnat aquest dimarts una asseguradora del Servei Català de Salut (SCS) a pagara la família d'und'edat queesquerre l'any 2017 per culpa d'una negligència mèdica . El setembre d'aquell any, el noi va anar dos cops -amb dos dies de diferència- a les urgències d'un centre de l'SCS per forts dolors a l'abdomen. Aleshores, no li van detectar el que veritablement tenia i li van assegurar que tot plegat no es tractava més que d'una infecció.La tercera vegada que el menor va visitar l'hospital, el diagnòstic va canviar, però, ja era massa tard:perquè tenia una torsió testicular i ja poca cosa es podia fer per salvar-li l'òrgan. Ara, la indemnització que ha dictat l'Audiència de Barcelona és per reparar els danys que ha patit el noi a conseqüència de la negligència mèdica. Així i tot, la sentència també recull que la torsió no va ser resultat de la intervenció dels professionals sanitaris, però sí que defensa que si el diagnòstic hagués estat el bo des d'un primer moment, tot i que no es pot assegurar perquè el seu estat de salut havia empitjorat força,La decisió de l'Audiència de Barcelona revoca la sentència d'un altre tribunal català que desestimava la indemnització per a la família del noi. Això sí, la nova resolució dona la raó a la mare i al pare del menor, però els hi dona unan, precisament perquè el seu estat de salut havia empitjorat i poca cosa es podia fer per salvar-li el testicle.

