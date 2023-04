Junts presentarà 728 candidatures a les eleccions municipals

El secretari general de Junts,, ha anunciat aquest dimarts que la formació presentarà 728 candidatures a les properes eleccions municipals en municipis, xifra que es veu augmentada en 20 si es tenen en compte les entitats municipals descentralitzades (EMD). També s'hi han d'aplegar les 14 llistes que van sota les sigles de(CDA), amb qui hi ha un acord de co·laboració. Turull ha fet aquest anunci acompanyat de, el seu adjunt, que és qui ha treballat durant mesos la implantació territorial de la formació i la captació de candidats per tal que no hi hagi "llistes fantasma". La xifra de 728 candidatures és inferior a la d', que en tindrà 804, però és superior al-617-."Un 98% dels catalans tindrà la possibilitat de votar Junts", ha assenyalat Saldoni, que s'ha mostrat "molt satisfet" per la pluralitat del país que es veu representada per les candidatures. Una vintena d'alcaldables tenen menys de 25 anys, una dada que els dos dirigents han destacat. "Ara comença la segona part, que és la de", ha apuntat l'adjunt a Turull. L'objectiu era presentar 800 candidatures arreu del país, però el secretari general ha argumentat que no volia "forçar la màquina". "Hi podríem haver arribat forçant la màquina en municipis de 100 o de 200 habitants", ha apuntat el secretari general de la formació independentista. El principal rival, ha indicat, serà l'abstenció, de manera que l'objectiu és "mobilitzar".Es tracta de la primera vegada que Junts es presenta com a partit autònom a les eleccions municipals. L'any 2019, la formació encara no s'havia escindit del PDECat, que és qui ostentava en aquell moment els drets electorals. Es van presentar 772 candidatures arreu del teritori. Al cap d'un any i mig,va estripar el carnet dels postconvergents i, amb el pas dels mesos, alcaldes que en el seu dia no van fer el pas han acabat formant part de les files de Junts, un cop van anar apaivagant-se les tensions. Un dels casos més rellevants és el de Marc Castells -Igualada- que ha passat de ser un dels capitans de l'última etapa del PDECat -obertament enfrontat a Junts quan s'estava negociant la reordenació de l'espai- a presentar-se amb la formació que lideren Turull i. La presentació pública de la candidatura va tenir com a estrella convidada, cap de llista de la llista a Barcelona.A la capital catalana és on hi ha més esperances dipositades de cara a la nit electoral. Trias lidera les enquestes -en algunes d'internes arriba a aconseguir, una xifra similar a l'obtinguda el 2011, quan va obtenir l'alcaldia-, però persisteix la incògnita sobre la política de pactes i quines sumes serviran per arribar a Sant Jaume. En el primer debat celebrat aquest dilluns amb la resta d'aspirants, el candidat de Junts va desafiar Jaume Collboni, cap de cartell del PSC, a garantir-li el suport si quedava per darrere seu. Els pactes amb els socialistes no són vistos amb unanimitat dins de Junts:, vicepresidenta de la formació i propera a Borràs, ha carregat a Vilaweb contra la possibilitat d'arribar a acords amb el PSC i ha aprofitat per criticar la confecció de la llista de Trias , plena d'originaris deA la resta de capitals de demarcació, les millors perspectives són a. L'alcaldessano repetirà, i la llista la lidera, exconsellera de Recerca i Universitats. Ael cap de cartell serà Jordi Sendra, molt proper a Turull, mentre que a Lleida repeteix, que en aquesta legislatura ha format part de l'equip municipal liderat per l'alcalde, d'. Junts també forma part del govern de les quatre diputacions, tot i que només presideix la de Girona. A Barcelona, l'acord ha estat sòlid amb el PSC.

