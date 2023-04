El Barça no tindrà abonats a Montjuïc: així funcionarà el nou sistema

A l'Estadi Olímpic Lluís Companys no hi haurà abonaments, la inscripció per l'entrada serà partit a partit, no hi haurà seient lliure i es farà un sorteig en cas que les sol·licituts superin el nombre de localitats disponibles pic.twitter.com/O57x860CVf — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 25, 2023

Elena Fort detalla quant costaran els passis anuals per a l‘Estadi Olímpic Lluís Companys per als abonats i abonades que vulguin assistir als partits de la temporada 2023/2024 pic.twitter.com/fLRsl6FWXH — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 25, 2023

Canvis molt importants pels socis delque vulguin anar a veure l'equip a. La principal novetat és que el sistema d'que fins ara s'ha fet servir alqueda suspès: elsque formin part d'aquest col·lectiu no pagaran com fan cada temporada i hauran de comprar, igual que qualsevol altre soci, un passi especial que costarà de 700 a 1.700 euros.Així ho ha explicat aquest dimarts, vicepresidenta institucional del club, que ha detallat que els socis abonats tindran un mes de preferència per fer la compra d'aquest passi especial en alguna de les sis zones de l'. A banda, els socis abonats que en l'actual temporada hagin assistit el 85% dels partits al Camp Nou tindran una altrade 48 hores.A banda d'això, els que comprin aquest passi hauran d'informar cada partit que vulguin assistir a veure el Barça, com ja va passar en el període. Això es farà a través de l'aplicació deo de ladel club. L'entitat remarca que qui no marqui que vol assistir a cada partit no se li assignarà el seient. I és que, en una de les sis zones que s'adquireixin, el seient podrà variar.L'última incògnita per resoldre, la del, és molt clara: no n'hi haurà. El preu del passi serà definitiu en exercir la compra independentment dels partits als quals s'assisteixi. Tampoc hi haurà abonament d'. I el gran dubte: què passa si hi ha més sol·licituds per anar a l'estadi que localitats disponibles? El Barça farà uni els que no resultin seleccionats rebran una part proporcional de l'entrada per un servei no prestat.

