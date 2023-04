Cop d'efecte a la campanya electoral: el vídeo de Junts per Tivissa trenca esquemes

Ni mítings ni discursos soporífers per presentar llistats de projectes factibles o impossibles. Junts per Tivissa ha donat el cop d'efecte a ritme de Michael Jackson i rap, amb un videoclip que deixa ja un record inesborrable. Si fa 12 anys, el 2011, Alejandro Fernández, del PP de Tarragona, es va treure de màniga la seva pròpia, enguany ha estat, candidat de Junts a l'alcaldia de(Ribera d'Ebre), qui ens ha oferten la seva campanya.Martí s'ha passat el joc directament i ha presentat un, amb tocs de, en què fa una versió del. En el vídeo, amb imatges del poble de la Ribera d'Ebre, es pot veure el candidat de Junts, acompanyat per membres de la seva candidatura, rapejant consignes al ritme de la cançó del geni nascut a Gary (Indiana).Entre altres frases que es poden escoltar durant el videoclip, titulat Superway hi ha: "La unió és la força, no ho dubtis i comença a pensar. Junts podem trobar-nos, si t'apuntes tornarà el bon govern", "Junts som millors, pensa, pensa, en el futur", "Pensa, que Junts som imparables" oNo hi ha cap dubte quei que durant molts dies se'n sentirà a parlar. De fet, ja són molts els seguidors que esperen com segueix la campanya, atès que el vídeo acaba amb un esperançador, o amenaçador, "continuarà".El cap de llista de Junts per Tivissa, té 58 anys, casat i amb tres fills ha estat treballador de la banca durant molts anys. Actualment, treballa a l'Hospital de Móra d'Ebre al departament d'Administració i Informació. Ha estat regidor de Tivissa en diverses legislatures i sempre ha estat vinculat amb el món associatiu de Tivissa i de la Ribera. I en aquesta legislatura vinent ha fet un pas avant per encapçalar la candidatura de Junts per Tivissa a l'alcaldia d'aquest municipi. I donada la carta de presentació com a candidat, no li falta simpatia i ganes de remoure el galliner, ni a ell ni als companys de candidatura que no han tingut cap recança en seguir-li el ritme.

