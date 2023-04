Terratrèmol de magnitud 2,6 a l'Alt Urgell

Confirmació de #Terratrèmol de magnitud 2.6 a Alt Urgell https://t.co/fgEKEFA38J — ICGC. Generalitat (@ICGCat) April 25, 2023

L'ha registrat aquest dimarts undea l'escala de Richter. El sisme ha tingut lloc a lesque hi hagi constància de possibles, segons han indicat des de l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).Aquest ha estat lleugerament percebut tant a lacom a la, a prop de la zona de. El 17 d'abril passat en va haver un altre de magnitud 4,3 a l'escala de Richter , amb epicentre al departament francès dels Alts Pirineus (Hautes-Pyrénées). En aquesta ocasió va ser percebut per nombrosos veïns de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, així com també per d'altres de bona part de la demarcació de Lleida.

