L'Ajuntament de Barcelona retirarà la tanca instal·lada per un grup de propietaris en una plaça pública

L'Ajuntament de Barcelona retirarà finalment la tanca que una mancomunitat de propietaris va instal·lar al voltant de tota la plaça Mercè Sala del barri del Poblenou, la setmana passada. La irrupció d'aquest reixat -que fa anys que els propietaris de diversos habitatges, oficines i aparcaments havien estat tramitant administrativament amb el mateix ajuntament-, que es va trobar una barrera física de més de dos metres. I això va despertar protestes individuals i col·lectives que denunciaven. Ara, després d'analitzar la situació, l'àrea d'Urbanisme -comandada per la tinenta d'alcaldia Janet Sanz- s'ha fet càrrec de l'expedient i ha decidit "procedir a la retirada de la tanca". Segons ha pogut saber, la previsió és que els treballs de desinstal·lació es duguin a terme abans de l'estiu.Aquest tancament de la plaça, que impossibilita l'accés al que fins ara havia estat un espai públic de 22h a 8h, és una "iniciativa privada" que, defensen fonts de l'àrea d'Urbanisme. En aquest sentit, l'argumentari del consistori és que la petició del grup de propietaris havia anat avançant en els tràmits tècnics i s'havia validat en base a criteris purament administratius, però que no va passar per cap votació o decisió dels responsables polítics., i remarquen que "aquest no és el cas".Tal com ja va explicar aquest diari, una part del govern municipal -els comuns- s'havia mostrat especialment incòmoda amb la irrupció de la tanca, amanida amb crítiques veïnals davant la pèrdua d'espai públic durant una part del dia. La gran incògnita dels últims dies, però, era saber com de factible seria procedir a la retirada d'una tanca que comptava amb el vistiplau de l'Ajuntament, a més d'aclarir quins costos econòmics podria tenir en clau d'indemnització. Ara bé,, perquè haurà de tornar la inversió privada que van fer els propietaris, a més del cost de les obres de retirada. Al marge d'això, no es contemplen indemnitzacions afegides.D'aquesta manera, s'obre un nou escenari de debat sobre el futur de la plaça Mercè Sala, que des d'entitats com l'Observatori dels Barris del Poblenou puntualitzen que és l'única plaça de la zona i que té un especial valor per al veïnat. També, des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, Joan Maria Soler denunciava la setmana vinent que el desmuntatge de la tanca era l'única sortida acceptable", alhora que denunciava que. Des de la part privada que va impulsar aquest tancat es va exposar quei que pretenien convertir-la en un espai que incloïa més verd i espais per al veïnat. Els veïns crítics amb la tanca també defensen que es poden fer millores a la plaça Mercè Sala, però reivindiquen que no a canvi d'envoltar tot l'espai amb un reixat.

