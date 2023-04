Podríem pensar que en un, els productes d'una marca tenen el mateix gust els comprem on els comprem. Però, sovint, no és així.. El que sí que és segur és que valors com la temperatura o la humitat també afecten directament el resultat final que obtenen les marques a cada país. En qualsevol cas, aquests són només dos motius que expliquen les variacions de les marques. A continuació, te'ls expliquem tots.El mètode més senzill per saber si les marques, de debò, canvien les receptes segons el país és consultar lai comprovar si, efectivament, varia alguna cosa. Si ens fixem, per exemple, en la marca holandesa Calvé, a Espanya fa servir aquests ingredients per preparar la seva: aigua, oli de gira-sol (40%), vinagre de vi blanc (5,6%), rovell d'ou (3,2%), midó modificat, midó de blat, sucre, sal, sal mineral de potassi, suc de llimona concentrada, espasant i aromes. En canvi, si comprem el seu mateix producte a Itàlia, la maionesa porta: oli vegetal 70% (de gira-sol i soja), aigua, vinagre de vi blanc, rovell d'ou pasteuritzat 5%, sal, midó modificat, emulgent, suc de llimona concentrada, aromes.Com es pot comprovar,. "No tenen res a veure", assegura un expert. "Semblen productes completament diferents, tot i que pertanyin a la mateixa marca", prossegueix. A simple vista, també són diferents: mentre la italiana té un color més aviat groc, l'espanyola té un aspecte pàl·lid. Pel que fa al, les italianes són molt més cítriques, el que ajuda a suavitzar una mica la textura greixosa de la maionesa, i que no passa a les espanyoles, que són més embafadores.Hi ha especialistes que assenyalen que les variacions en un mateix producte en els diferents mercats del món passa molt en marques que són universals. ". Disposen de les dades exactes per saber què agradarà en cada territori i com dirigir-se al públic concret per atrapar-lo. A més a més,, cosa que passa especialment en el cas de la marca blanca. Alhora, també és més que possible que les marques modifiquin de fabricador a cada país on operen. Tot plegat, afecta notablement el gust".

