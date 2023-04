Mor una dona a Astúries després d'inhalar un producte de neteja

Unaa casa seva a Gijón (Astúries)de la cuina, que s'havia embussat. Concretament, ha patit una aturada respiratòria severa per una possible reacció química al producte. El succés va tenir lloc dissabte al migdia a la localitat asturiana, en un moment en què la dona era sola al pis del carrer Alarcón, segons ha donat a conèixer el diari Ideal.El producte en qüestió és quotidià d'ús domèstic i es pot comprar fàcilment a qualsevol supermercat. A més a més, segons sembla,En patir la reacció química, la dona va ser capaç de sortir de l'habitatge peri veïnes, però no va trobar ningú a casa. Quan un d'ells finalment la va trobar era a l'ascensor i ja no va poder fer res per reanimar-la. No obstant això, va optar per avisar els serveis d'emergència, que van traslladar-la a, on van confirmar la seva mort per inhalació de substàncies tòxiques.

