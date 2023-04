De CiU a Junts passant per ERC: el periple d'una alcaldable d'Argentona

ha situat com a cap de llista "provisional" aper a les eleccions municipals (Maresme) a la seva número 2,, després que lahagi declarat "inelegible" el seu candidat,, condemnat a sis mesos d'inhabilitació per l'. Cervantes ja apareixerà com a candidata a les llistes provisionals que es publiquen aquest dimecres, a l'espera que es resolgui el recurs que Junts ha presentat a la Junta Electoral de zona deLa situació també ha deixat un fet curiós, i és que Cervantes es presentarà a quatre comicis diferents, des del 2011, amb quatre partits diferents. La candidata provisional de Junts és actualment segona tinent d'alcalde i regidora dedel grup municipalista Unitat i anteriorment s'havia presentat sota les sigles d'ERC, el 2015, i de CiU, el 2011, quan va ser escollida regidora per primer cop.El 2011 era la número 2 de, però en els següents comicis va presentar-se per ERC. El 2019 diversos grups com, la, l'antigao elvan renunciar a presentar llista per integrar els seus membres en una candidatura municipalista anomenadaJustament aquesta llista on hi havia Cervantes l'encapçalava Calvo, que provenia de la CUP i que ja havia estat alcalde l'anterior mandat. Calvo, però, va haver de plegar a mig mandat per unes acusacions d'abusos sexuals que s'haurien comès 11 anys enrere, però que mai es van arribar a jutjar.

