Notícies del 24 d'abril de 2023

22:35 La marca municipal del PDECat presenta 181 llistes al marge de Junts



Ara Pacte Local, la plataforma municipalista impulsada pel PDECat i Ara Catalunya i integrada per una vintena de partits d’àmbit local i nacional, presentarà 181 candidatures a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig al marge de Junts. Així, la plataforma serà present amb llista pròpia a tres de les quatre capitals de demarcació (Tarragona, Lleida i Girona). En el cas de Barcelona, membres del PDECat formaran part de la candidatura de Xavier Trias. En total, al conjunt del país, aproximadament el 75% dels electors podran votar candidatures amb participació d’Ara Pacte Local.



19:51 Ataquen amb pintura negra les seus de PP i PSOE a Madrid



Les seus nacionals del PSOE i del PP, situades al carrer Ferraz i al carrer Gènova respectivament, han estat atacades aquest dilluns a la tarda amb pintura negra. A la façana de l'edifici on se situa la seu socialista, que aquest dilluns ha celebrat la reunió del seu Comitè Electoral, les taques de pintura negra s'estenen per l'entrada, esborrant el logo del partit. En el cas del PP, aquest acte vandàlic amb pintura arriba també a la porta d'entrada i al frontal situat al damunt amb les sigles de Partit Popular. El logo, en la part superior, només ha estat lleugerament pintat.

19:44 Barcelona entrega la medalla d'Or al Mèrit Cívic a títol pòstum a la periodista Mària Sánchez



L'Ajuntament de Barcelona ha fet entrega l'oficial de la medalla d'Or al Mèrit Cívic a Mària Sánchez Ledesma, la periodista de RTVE que va morir recentment als 59 anys a conseqüència del càncer. La cerimònia ha volgut recordar el pas periodístic, però també humà i social, d'una professional de la comunicació que va dedicar bona part de la seva carrera a la ciutat. L'homenatge institucional, que va ser validat de manera unànime pels grups polítics, també ha comptat amb part de la família i companys de professió, amb un acte al Saló de Cent. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat com era una "enorme professional" que, a més, desenvolupava el seu dia a dia "amb molta empatia", una qualitat "que necessitem moltíssim".

19:33 Barcelona acollirà un congrés per a la igualtat en l’esport del 26 al 28 d’abril



L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEF) de Barcelona acollirà del 26 al 28 d’abril un congrés per a la igualtat en l’esport amb l’objectiu de transmetre coneixement, interacció i aprenentatge per “impulsar l’esport femení”. El Govern preveu que compti amb unes 600 persones que participaran en ponències, tallers i activitats amb especialistes en gènere i esport de reconegut prestigi català, estatal i internacional. La consellera d’Igualtat, Tània Verge, ha assegurat que es tractaran temes que afectes les esportistes com la salut, els patrocinis, els obstacles, la maternitat, la infrarepresentació o la precarietat. “El congrés és una eina potent per accelerar els canvis en la pràctica esportiva i del gènere”, ha subratllat.

18:12 La síndica d'Aran demana a Aragonès que l'acord de claredat respecti la singularitat i institucions araneses La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha fet arribar una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per a reclamar que el Govern "tingui en compte i respecti" les institucions araneses, la voluntat dels aranesos i el marc competencial i de desenvolupament institucional d'Aran en tot el procés de desenvolupament de l'acord de claredat. La carta subratlla la importància que té el respecte a les lleis i a l'ordenació jurídica vigent, com a garantia de manteniment dels drets dels pobles i de la ciutadania, així com la necessitat que Aran, com a territori autònom, ha de tenir la seva pròpia agenda política i els són els qui hauran de decidir, quin i com serà el seu futur si, en algun moment, hi ha un canvi en la configuració de l'Estat.

17:06 Vergés es reuneix amb responsables de la Comissió i el Parlament Europeu per "reforçar relacions" La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, s’ha reunit aquest matí amb el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, i amb el responsable de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, amb l’objectiu de "reforçar les relacions entre totes tres institucions i buscar àmbits de col·laboració". Durant la trobada, que s’ha fet a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Vergés ha abordat amb Szapiro i Barrera la voluntat de la cambra de "buscar els mecanismes que permetin reforçar els canals d’intercanvi d’informació, col·laboració i comunicació, tant a escala institucional com tècnica, amb les institucions europees".

14:24 El PSC insta Aragonès a convocar una taula d'experts sobre la sequera en comptes de l'acord de claredat



La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar una taula d'experts "per poder parlar d'un tema tan important com és la sequera a Catalunya" en comptes del consell acadèmic que ha posat en marxa per abordar l'acord de claredat. En roda de premsa aquest dilluns, la portaveu socialista ha reiterat que "el PSC no assistirà a la taula" en què s'abordi com pactar l'exercici de l'autodeterminació i ha emplaçat la Generalitat a treballar per combatre la manca d'aigua.

13:54 Associacions de jutges i fiscals anuncien vaga a partir del 16 de maig



La majoria d'associacions de jutges i fiscals han mostrat aquest dilluns la seva intenció de convocar una vaga indefinida a partir del 16 de maig, en reivindicació de les seves condicions de treball i per reclamar més inversions a l'administració de justícia. Després de la vaga dels lletrats de l'administració i actualment la dels funcionaris dels jutjats, jutges i fiscals consideren que els pressupostos de l'estat en aquest àmbit són "insuficients" i que dins de l'administració general de l'Estat l'administració de justícia és la "ventafocs". Les entitats progressistes es podrien adherir a la vaga si la pròxima reunió del 3 de maig amb el ministeri no dona fruits suficients.

12:42 El Suprem rebutja la querella contra el president de l'Audiència Nacional pels whatsapps que el vinculen al cas "Kitchen"



El Tribunal Suprem ha inadmès la querella de l'ex xofer de Luis Bárcenas contra el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, pels whatsapps que va intercanviar amb l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez, que el vinculen al cas 'Kitchen'. La querella considerava que l'intercanvi de missatges implicava delictes de suborn i de revelació de secrets. La sala penal de l'alt tribunal no veu indicis de delicte en les converses que es van produir durant la instrucció de la causa, en la qual Martínez estava encausat. En una interlocutòria feta pública aquest dilluns, el Suprem subratlla que són missatges intercanviats entre amics i cap d'ells defineix o fa referència a cap mena de gestió concreta.

12:33 Els comuns demanen al Govern que obri una ronda de "reunions bilaterals" per afrontar la sequera



Els comuns han emplaçat el Govern a obrir una "ronda de reunions bilaterals" per afrontar la situació de sequera. En roda de premsa, el portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha exigit al "Govern en minoria" que "escolti les propostes que els grups els estan fent arribar". En la mateixa línia, ha insistit que el fracàs de la cimera de l'aigua "no pot ser una excusa per no negociar amb ningú". "Estem davant d'un debat de política petita", ha lamentat. El portaveu ha apressat a l'executiu a "afrontar aquest debat de país" i ha demanat que "no esperin que passin les eleccions per reaccionar". D'altra banda, Cid ha reblat que "no es pot centrar el debat en un sol decret". "Cal una planificació ecològica a llarg termini", ha dit.