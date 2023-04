El Govern vol retirar definitivament el concert a les escoles que segreguen per sexe

El conseller d’Educació,, ha avançat aquest dimarts que el departament demanaràles mesures cautelars ordenades pels tribunals que per ara mantenen el. En un article al diari El Periódico, Cambray ha apuntat que un cop es notifiqui de manera definitiva la sentència del Tribunal Constitucional que rebutja el recurs de Vox contra l’anomenada Llei Celaá , que avala la retirada d’aquests concerts, els serveis jurídics de laactuaran de forma que es pugui“tan aviat com es pugui”.“Per què hem de destinar els diners de tots a un model d’escola en blanc i negre, reducte de l’educació catòlica més conservadora i que la ciència ha demostrat que niafavoreix l’alumnat ni la societat on s’insereix?”, ha etzibat Cambray, que ha remarcat quesempre ha intentatperò aquests centres sempre havien obtingut una “protecció judicial que acabava forçant la Generalitat a concedir-los de nou la subvenció pública”.El TC, però, ha avalat ara la mesura quan ha rebutjat el recurs de Vox contra la Llei Celaá. El conseller ha recordat que quan Educació va comunicar als 10 centres que a Catalunya segregaven l’octubre del 2021 que els retiraria el concert si no es convertien en mixtos, n’hi va haver dos que van negar-s’hi i van recórrer als tribunals. Elva forçar Educació a retornar-los el concert de forma cautelar. Els altres vuit centres van fer el mateix pas. “Una vegada i una altra,”, s’ha queixat.El següent pas, ha continuat, va ser incorporar la prohibició de segregar per gènere a una llei orgànica educativa estatal, i tot i això Vox va recórrer la mesura, “la força més retrògrada de tot l’arc parlamentari, que viu encara en un país i en una”.El conseller ha defensat que”, i ha criticat que l’escola que segrega per sexe “alimenta els prejudicis de gènere i el sexisme i ni tan sols afavoreix els resultats acadèmics com pregonaven els seus defensors”.

