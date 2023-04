Laha imposat una multa de 20.000 euros a l'entitatpel bus amb missatges transfòbics que van passejar el passat mes de novembre pels carrers de. L'executiu català també prohibeix a l'entitat rebre ajudes i subvencions públiques durant els pròxims cinc mesos.Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra van escortar fora de Catalunya l'autobús amb missatges com "Les niñes no existen", "No a la mutilació infantil" o "#StopLleiTrans". El vehicle va ser immobilitzat primerament a Barcelona fins que es van tapar els missatges, i després va ser escortat per la policia catalana fora del país.Els agents van actuar després que el departament d', a través d'una denúncia de l', hagués obert un expedient sancionador contra l'entitat. "No passareu", va dir la conselleraen referència als fets. Finalment, el cas ha acabat en multa cap a l'entitat.

