Biden ho vol tornar a fer i anuncia que anirà a la reelecció

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

El president dels Estats Units,, ha anunciat que es postularà per a la. En un vídeo gravat els darrers dies, Biden ha fet així públic que es presentarà a la, desmentint algunes especulacions i la controvèrsia que implica la seva edat. L'actual líder nord-americàel novembre passat. Fa tot just quatre anys que va anunciar la seva anterior candidatura, que el va enfrontar amb èxit aL'anunci va ser estudiat al detall per Biden i el seu equip durant el darrer cap de setmana, que va passar a Camp David, a l'estat de Maryland, on els presidents tenen la seva residència de descans. Allí, a tocar de les muntanyes Catoctin, va resoldre els darrers dubtes sobre el llançament de la seva candidatura. Biden té al davant unLes enquestes assenyalen la preferència de la majoria de l'electorat per candidats nous i la seva popularitat resta aturada en el 40-43% que l'ha acompanyat en quasi tota la presidència.Biden ha anat preparant el terreny per a l'anunci. En algunes entrevistes ha subratllat que l'element clau per anar a la reelecció és el seu balanç, on destaquen dades rellevants: una, un índex dei una producció legislativa que argumenta en favor de la gestió de l'Administració Biden, on brilla la Llei de reducció de la inflació, un esforç de més de 400.000 milions de dòlars amb increments a les grans fortunes, ajudes a la tercera edat i combat contra el canvi climàtic. En el pla internacional, els EUA van començar el mandat, però han aconseguit mantenir el lideratge occidental davant laSi l'anunci de Biden dificulta que en el Partit Demòcrata apareguin altres candidatures fortes, en el Partit Republicà tot sembla girar entorn l'altre anunci fet: el de l'expresident Trump, que vol tornar a la Casa Blanca. Entre els republicans s'esperen unes primàries crispades, mentre l'exmandatari ha d'afrontar un seguit de batalles judicials, com la que el va dur a declarar davant la fiscalia de Nova York.

