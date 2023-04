Barack Obama, a Barcelona pel concert de Bruce Springsteen

Espectador d'alt nivell al concert deaquest divendres a l'de, expresident dels Estats Units, i la seva dona Michelle tenen previst desplaçar-se fins a la capital catalana pel primer xou de la gira europea del cantant estatunidenc, tal com ha avançat El País.Segons explica el mateix mitjà, la parella Obama preveu allotjar-se en un hotel de cinc estrelles de la zona alta de la ciutat malgrat que el consolat delsno ha facilitat més detalls sobre l'de l'expresident nord-americà. En tot cas, es preveu una visita molt ràpida i, per tant, no hi hauria cabuda per a trobades polítiques o institucionals.Malgrat aquesta pretesa discreció, la visita dels Obama implica una mobilització especial dels, que controlaran que l'estada a la capital catalana es desenvolupi sense incidents. La policia catalana compta amb la tranquil·litat que Obama no és una figura polèmica i, per tant, no es preveuenrellevants.En paral·lel, elsde Springsteen ja es preparen per al concert i els més fidels han creat una llista per entrar els primers. Al voltant d’una quarantena de persones s’han apuntat en una llista iniciada dijous passat. Un cop apuntats, ja no acampen a les proximitats de l’Estadi Olímpic sinó que han d’assistir-hi tres cops al dia per passar llista i poder continuar en el procés.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor