La CUP condiciona els pactes postelectorals a la seva proposta i a combatre els «poders caciquils»

La CUP condicionarà elsa la seva proposta política -centrada en "" i "" des dels municipis- i també a la lluita contra els "", del color que siguin. Els cupaires han presentat aquest dimarts la proposta política de cara a les municipals, uns comicis en què presenten menys candidatures que l'any 2019 després d'un procés de "cohesió i clarificació política". La diputada al Parlamenti el membre del secretariat nacionalhan desgranat la proposta dels anticapitalistes, que tindrà com a eixos clau la planificació de l'economia de manera democràtica i les municipalitzacions. "Volem ser una brúixola per repensar el municipalisme transformador", ha afirmat Estrada.En els pactes després del 28-M els cupaires tindran en compte la realitat de cada municipi, però tots els acords pivotaran al voltant de la proposta política cupaire, sense diferenciar entre eix social i eix nacional. "Per nosaltres, la independència és indestriable de la lluita anticapitalista", ha recordat Barbero. Estrada ha anat més enllà, i ha recordat que "de cacics n'hi ha de tots els partits". "", ha afirmat. Entre els objectius de la CUP al 28-M hi ha recuperat la presència a Barcelona, amb l'aposta per la diputadacom a cap de llista, i fer un bon paper a Lleida, Mataró i Granollers, així com millorar els resultats al Baix Llobregat.Els dos eixos que guiaran la campanya i l'acció política després de les eleccions són, com ara la crisi de l'habitatge o el canvi climàtic, més enllà del model curtterminista, i tambéamb accions que vagin més enllà del simbolisme, per tal de construir la independència també des dels municipis. Les prioritats seran combatre aquells problemes més urgents i plantejar el "control públic de tot allò que afecta drets i necessitats", planificar els recursos amb accions que "combatin realment" problemes com el canvi climàtic o l'habitatge, i "exercir sobirania" des dels ajuntaments, per exemple coordinant les accions de desobediència o expulsar les empreses de l'Íbex."El nostre projecte requereix gent valenta que treballarà des del seu lloc perquè el futur de tots sigui possible amb un", ha dit Barbero. Els candidats de la CUP tenen clar que l'objectiu de les eleccions és traslladar el model de país de la CUP als municipis i que els canvis que es volen impulsar no es poden fer "sense confrontació". En aquest sentit, Estrada ha criticat el projecte dels comuns i d', que si bé es presentava com un projecte "transformador", s'ha demostrat que no confronta amb les elits. Passa el mateix, ha dit la diputada, amb el govern de la Generalitat o amb el govern espanyol del PSOE i Podem.En la línia de confrontació i de prendre decisions que vagin més enllà del curtterminisme, la CUP ha valorat la resposta de Govern a la, just el dia que es tancarà l'aixeta per primera vegada a la història del. Estrada ha afirmat que no estan en contra de les mesures que ha adoptat l'executiu de Pere Aragonès, però ha lamentat que no s'abordi un replantejament del model productiu ni es planti cara a sectors com el turisme, gran consumidor de recursos hídrids. "Cal un abordatge seriós del problema", ha afirmat. En aquest sentit, ha criticat que el sector primari "agonitzi" -més ara, amb el tancament del canal d'Urgell- mentre "no es qüestionen els interessos del".La CUP ha presentat tambémunicipals -www.gentquelluiti.cat- i ha anunciat que el dia 6 de maig, a Santa Coloma de Gramenet, es farà la presentació oficial dels candidats i les candidatures, que finalment seran 167 (quatre més que fa uns dies, però una vintena menys que en les darreres eleccions).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor