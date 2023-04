La Moncloa «complirà la llei» amb les exhumacions de Moscardó i Milans del Bosch

Sequera: escenaris "complicats"



"Provocació a la UE"

"El govern espanyol creu en la memòria democràtica", ha assegurat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, després del consell de ministres davant les crítiques de l'oposició de dretes a l' exhumació de José Antonio Primo de Rivera . Rodríguez responia així a l'actuació feta des del PP que l'exhumació ha estat "una cortina de fum" per amagar els problemes reals. La portaveu ha asseverat que "cal dignificar les víctimes". Sobre la possibilitat que siguin exhumats de l'els cossos dels generals José Moscardó i Jaime Milans del Bosch, Rodríguez ha dit que "aquesta és una llei que està en vigor i la continuarem treballant", tot recordant que l'Alcázar de Toledo pertany al ministeri de Defensa.Sobre les crítiques del PP, que ha atacat el govern per utilitzar l'exhumació de Primo de Rivera "per amagar els problemes reals", Isabel Rodríguez ha afirmat que l'executiu compleix una llei que ha emanat del Parlament i està en els problemes. "El que no està en els problemes és el PP, que no ha participat en cap dels avenços produïts durant la legislatura, de la reforma de les pensions, la reforma laboral, l'habitatge o l'increment del salari mínim", ha dit.ha dit, "perquè no té res a oferir a aquest país".La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assenyalat que el govern espanyol estàper afrontar el repte de la sequera, en línia en la política sobre emergència climàtica dissenyada per l'executiu. Ha explicat que els plans hidrològics aprovats el gener incorporen per primer cop elsde demanda i disponibilitat d'aigua. S'estan actualitzant els plans de sequera per a cada conca hidrogràfica que depèn de l'executiu. Les previsions que té el govern espanyol són "complicades per als propers mesos", a banda dels "episodis extrems com els que viurem aquesta setmana en termes de temperatura".Ribera ha assenyalat que s'observen unes previsions deen els mesos de maig, juny i juliol, però que la pluja en els darrers mesos ha estat molt inferior a la mitjana dels anys anteriors, l'escenari previsible és de "preocupació" sobre la disponibilitat d'aigua, especialment a les. L'executiu, ha dit, es concentra en garantir l'abast de l'aigua de bocaEl consell de ministres ha analitzat la situació a Doñana i les actuacions que s'han de dur a terme per garantir-ne l'equilibri ecològic, i ha atacat amb duresa elde la Junta d'Andalusia, governada pel PP. Teresa Ribera, ha refermat "el compromís amb Doñana" de l'executiu espanyol. Ribera ha recordat que "és un espai emblemàtic, l'únic espai natural amb totes les qualificacions de protecció ambiental" i ha criticat durament el pla de regadius aprovat per la Junta d'Andalusia, governada pel PP, que ha considerat una amenaça per a la preservació de l'espai, com també han fet la Comissió Europea i la Unesco.Teresa Ribera ha retret al PP i a Vox que continuïn ignorant els advertiments seriosos de Brussel·les sobre els plans de la Junta d'Andalusia en mans del PP- per legalitzar regadius a Doñana, una actitud que ha dit que "pot costar als espanyols molts diners a canvi de res". Ha qualificat deel pla de regadius de la Junta i ha aconsellat al govern de Juan Manuel Moreno Bonilla: "Crec que és més honest estudiar un manual de dret de la Unió Europea i no deixar-se arrossegar per negacionistes i populistes".Sobre si l'executiu ha mantingut alguna conversa amb la Junta, Ribera ha estat concloent:, assenyalant que el govern de Moreno Bonilla era conscient del que feia. Ribera ha assegurat que el govern parlarà amb la Junta un cop aquesta "retiri de manera explícita el seu pla" i es recuperi el "dany causat a la imatge d'Espanya".Teresa Ribera ha informat sobre un reial decret per autoritzar la distribució deque beneficia polígons industrials. El sector demanava de fa anys la seva regulació. La mesura permetrà reduir els seus costos energètics, al compartir un mateix punt d'accés al sistema elèctric.El ministre d'Agricultura,, ha anunciat mesures contra la sequera, explicant que ahir va reclamar a la Comissió Europea que s'activi la, que implica suport pressupostari. També ha anunciat un paquet de 104 milions d'euros per a programes agrícoles i assegurances.L'executiu ha atorgat laa l'expresidenta de la Cambra de Representants dels Estats Unitsper la seva contribució a la millora de les relacions internacionals i de les relacions entre els EUA i l'estat espanyol.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor