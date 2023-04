Què és el «shirako», el semen de peix que triomfa al Japó i ha sorprès el xef Dabiz Muñoz?

és un dels millors xefs del planeta, segona la llista. Ningú arriba a aquesta posició sense arriscar-se, sense sortir de la zona de confort i encara menys sense una creativitat aliena als prejudicis. És per això que el madrileny, de 43 anys i propietari(tres estrelles Michelin), viatja per tot el món a la recerca de nous sabors, cultures gastronòmiques, productes locals i receptes alternatives. Ara, Muñoz es troba al Japó on ha provat un dels plats més arriscats que tenen en una de les cultures, ja de per si, més atrevides del continent asiàtic.Es tracta del, un dels plats més exòtics del Japó. Com han mostrat a Instagram, l'han tastat al restaurant, del xef,, amb una de les barres de sushi més importants de tot el país i que està situat a Tòquio.La traducció exacta ésEl xef madrileny, però, ha tastat "la variant del peix globus". Muñoz, exultant, l'ha adjectivat com a "indescriptible" i que ha aconseguit "volar-li el cap". Un fet molt destacat per un dels xefs que ha aconseguit fer una de les cuines més exòtiques del món.No és exclusiu del peix globus, aquest shirako, sinó que tal com indica la seva traducció literal, es pot menjar de la majoria de l'espècie. Per exemple de bacallà. Ara bé, el seu preu és completament exorbitat. És un dels ingredients marins més cobejats en el mercat japonès i esa la llotja només per aconseguir-lo. El preu a taula ronda entre els 300 i els 500 euros.

