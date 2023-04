El germà d'un nadó presumptament robat fa 60 anys porta el cas als jutjats

Més d'una dècada buscant la veritat

"Aniré fins al final"

El germà d'un nadó presumptament robat l'any 1963 a l'hospital ha portat el cas als jutjats de. L'afectatvol que s'investigui el suposat robatori de la seva germana acabada de néixer i a qui als documents oficials van fer constar com unde sis mesos de gestació. Ladeja va obrir una investigació l'any 2011 després que l'associacióinclogués aquest cas en els 300 que va presentar davant de la Fiscalia de l'estat perquè investigués aquesta pràctica estesa durant eli confirmada per la justícia. El cas, però, va acabar arxivat per falta de proves i ara López ha decidit obrir la via judicial.El cas va sortir a la llum fa 12 anys i després d'un llarg periple ara arriba al jutjat de Figueres. Segons recull la denúncia, el 27 d'abril de 1963 –tres dies després que els pares de López arribessin aprocedents de- la seva mare es va posar dea la nit. A les onze de la nit va néixer la seva germana a l'hospital de Figueres i, segons detalla l'escrit, la van posar en una habitació continua a la de la mare."Va estar tota la nit i el matí següent perquè la meva mare la sentia plorar i venia unaa cuidar-la i parlava amb ella de les", explica. Tot va fer un gir, però, cap a la tarda d'aquell dia quan li van dir a la seva mare que la seva filla havia. "Més tard, se li va acostar una dona de la neteja i li va dir que no es cregués a les, que la seva filla era viva", recull la denúncia.Més tard, el seu pare va arribar de treballar i quan la seva mare li va dir el que havia passat, va demanar de veure elperò "les monges li van dir que la seva filla ja estava enterrada al pati de l'hospital, en una". "Al cap de dos dies, van anar a l'hospital molt enfadats i des de llavors han sabut sempre que tenien una filla robada", afegeix.Després de descobrir els fets, en Ricardo va decidir acudir ali allà va comprovar que les dades de la seva mare estaven equivocades –hi constava com aen lloc de- però el que més el va estranyar va ser veure que hi constava un avortament de sis mesos. "El part de la meva mare va ser un part normal, de nou mesos, i, a més, posava que la mort es va produir en néixer", detalla la denúncia. Aleshores va decidir denunciar ladel registre.A mitjans del 2011 la Fiscalia va obrir investigació i va ordenar a la policia espanyola que indagués. Es va intentar localitzar laque va dir a la mare que la seva filla era viva i es va interrogar elque va assistir el part. En la seva declaració, però, el doctor va assegurar que la signatura del document que acreditava la defunció del nadó no era seva i que l'haurien fet des de la funerària.La Fiscalia va arxivar el cas perquè, tot i que considerava que els fets podrien constituir un delicte de falsificació de document públic, no hi havia cap via d'investigació: el treballador de la funerària en qüestió havia mort i, a més, el delicte ja ha prescrit. Ara, aprofitant la porta que ha obert al, l'afectat ha decidit emprendre la via judicial per tal que s'investiguin els fets i "es persegueixi la responsabilitat penal dels que hi hagin tingut una participació punible". López vol que s'arribi al fons de la qüestió i, tot i que no té gaires esperances de trobar la seva germana, avisa que arribarà "fins al final".

