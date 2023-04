Els metros de Barcelona que circularan amb el 3% d'energia solar

Quasi 10.000 metres quadrats de plaques

Instal·lació de les plaques solars als tallers del metro a la Zona Franca. Foto: Departament de Territori

Plaques solars a les estacions

Les instal·lacions d's'estan generalitzant a edificis i infraestructures cada vegada més diversos. Des d' autovies basses d'indústries , passant per grans empreses edificis religiosos . També al metro de Barcelona, on elha iniciat la instal·lació de 3.800 plaques solars a la coberta dels. Subministraran quasi elque consumeix aquests dos ramals del suburbà barceloní.Territori ja ha començat a instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta dels tallers de les línies 9 i 10 sud de metro, a la. En conjunt, seran, que ocuparan una superfície de fins a 9.800 metres quadrats.L'obra, que compta amb un pressupost de prop de, generarà energia elèctrica renovable que esd'aquestes dues línies de metro. Tindran una, equivalent a un aerogenerador del parc eòlic inaugurat enguany a les Garrigues –però menys de la meitat dels molins de nova generació-.La instal·lació generarà 2.950.000 kWh/anuals. Es tracta ded'aquestes dues línies del suburbà barceloní que fonts de Territori situen encada any. Les mateixes fonts apunten que permetrà reduir unes 1.300 tones anuals de CO2,anuals dels accessos de Barcelona.En els pròxims dies, les tasques que es duran a terme consisteixen en la instal·lació d’una grua mòbil i la descàrrega d’una part de les plaques a la coberta. Aquestes tasques comportaran l’ocupació d’un dels tres carrils del carrer A de la Zona Franca en sentit Barcelona, entre els carrers 4 i 6, fins a finals d’aquest mes. Es preveu que els treballs de muntatge dels panells comencin durant el maig.No es tracta de la primera instal·lació que aporta energia solar al metro barceloní. Territori ja havia instal·lat plaques solars a lesde la línia 10 sud. Es dona la circumstància que són les úniques de la xarxa que circulen en superfície, ja que passen per sobre un viaducte.

