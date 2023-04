Un periodista de la COPE estafa centenars de milers d'euros als seus companys en fingir un càncer

Una estafa imprevista

Un dels seus companys, que feia més de 20 anys que treballava amb ells, els hauria estafat centenars de milers d'euros per tractar-se d'un càncer que no pateix i amb un procediment que no existeix.Segons ha explicat El Confidencial,, hauria fingit patir un càncer i hauria demanat ajuda als seus companys per pagar-se un tractament molt car a la. Tot això era fals.Tot hauria començat fa sis mesos, quan el periodista en qüestió va arribar a la redacció i els va traslladar "aquestes males notícies". Tenia un suposat tumor cerebral amb metàstasi a l'esquena, però un tractament experimental d'aquest centre mèdic podia ajudar-lo, deia, a tenir millors possibilitats de supervivència.setmanals. És aquí quan els quatre pesos pesants del programa i la cadena () no dubten a pagar-lo ells.Segons El Confidencial, aquests diners sorgeixen d'una secció especial que té el programa, on hi ha com un dipòsit econòmic que s'acumula gràcies a la publicitat i els patrocinis que aconsegueixen. És un fons de contingència que a finals d'any es reparteix com a bonificació a tots els periodistes.Però un dia, Paco González coincideix amb el director de la Clínica Navarra i li agraeix la feina feta amb el seu company. Aquest, estranyat, li diu que no li consta cap pacient així ni cap cas ni cap tractament.A partir de llavors tot comença a destapar-se. E, i els companys de la redacció d'esports de la COPE intenten contactar amb el periodista G.V. però no els agafa el telèfon.No torna a passar per la redacció ni dona cap explicació de què ha passat. L'enuig, segons El Confidencial, és immens.

