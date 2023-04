Retards a l'R4 de Rodalies entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei per una avaria

circulen amb retards de fins a vint minuts a causa d'una avaria de senyalització entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Adif.El gestor d'infraestructures ferroviàries ha indicat quei que el servei recuperi la normalitat tan aviat com es pugui. Ara per ara, no hi ha cap altre tram de la línia que es vegi afectat.

