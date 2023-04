​Francisco Bañeres continuarà cinc anys més com a fiscal superior de Catalunya

El fiscal superior de Catalunya,, seguirà amb tota probabilitat al càrrec després que d'aquí poques setmanes el govern espanyol el renovi per cinc anys més. Ningú més ha presentat candidatura i, per tant, el fiscal general de l'Estat,, proposarà el seu nomenament al Consell Fiscal del 9 de maig, que previsiblement el ratificarà i l'elevarà al Consell de Ministres perquè el faci oficial.En el cas de la Fiscalia Provincial de Barcelona, serà previsiblement, ex fiscal d'àrea de Sabadell, qui substitueixi Concepción Talón, que s'acaba de jubilar, ja que tampoc s'ha presentat cap altre candidat. El procés de nomenament serà el mateix que el de Bañeres.Bañeres, ex fiscal delegat de delictes econòmics a Barcelona i que va dur una part del 'cas Palau', va substituir, després que aquest morís de forma sobtada el novembre del 2017. El febrer del 2018 va ser una de les autoritats de la judicatura que es va aixecar de la cadira i va marxar de l'acte al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona on l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va dir que a Catalunya hi havia "presos polítics". Des d'aleshores la fiscalia ha acusat diversos líders independentistes en judicis contra el "procés", però Bañeres ha mantingut un perfil públic baix.Per la seva banda, Pujal ha estat en els últims mesos en comissió de servei a la Fiscalia Superior i, per exemple, ha dut el judici contra la consellera d'Exteriors,. Però la seva trajectòria està marcada per més d'una dècada com a fiscal d'àrea de Sabadell on, per exemple, s'ha instruït el "cas Mercuri" de corrupció municipal contra l'exalcalde de la ciutat Manuel Bustos.

