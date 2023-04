Trias estrena gimnàs per arribar en forma al 28-M

Joan Rodríguez, Xavier Trias i Jordi Martí Foto: Junts

On abans hi havia una desena de barcelonins fent classes de spinning, hi ha a partir d'ara una gran taula que, fins al, acollirà cadascuna de les decisions que prenguini el seu equip per intentar guanyar a. Després de mesos de cerca, finalment l'alcaldable ha pogut inaugurar aquest dilluns, acompanyat de membres de la seva llista i de treballadors, el local de campanya per a les eleccions municipals de la capital catalana: és un anticque s'ha reconvertit en temps rècord, i on a partir de demà, ja s'hi trobaran tots els membres de Junts implicats en la cursa electoral.És un espai situat a, a la Gran Via a tocar del carrer Nàpols. I amb aquesta inauguració, ja són un total de quatre les seus de partit que se situen entre el Fort Pienc i la plaça de Tetuan: també ha inaugurat recentment local a només cinc minuts a peu l'equip d'. I molt a prop de la zona, s'hi troben també les seus de Barcelona en Comú i la CUP. En poc més de quatre illes de cases coincideixen d'aquesta manera quatre dels noms que intentaran arribar a l'alcaldia de la capital catalana d'aquí a un mes i quatre dies.Poc tindrà a veure un gimnàs 24 hores amb el local d'un partit polític, però sí que hi ha una cosa que uneix ambdues activitats, segons ha explicat Trias: que sigui un lloc "sempre obert" i accessible. "Aquesta serà l'autèntica seu del canvi. "La gent que vulgui assabentar-se del nostre programa té lesper venir-nos a visitar", ha proclamat l'alcaldable en una atenció als mitjans abans de donar la benvinguda al nou local, que no es descarta que sigui utilitzat després peri per algunes reunions del partit a escala nacional.Un cop a dins, i acompanyat de persones de la seva llista com, el cap de llista, dalt d'una tarima, ha animat al seu equip a ser molt "amable i respectuós" amb la gent, i ha instat tots els presents a treballar per "donar servei". "Les enquestes ens donen 13 i 14 regidors. Hem d'anar cap als 15 i 16", ha afegit davant d'un públic que l'ha aplaudit amb efusivitat.També ha donat les gràcies a les persones que s'han encarregat de comandar la reconversió del local. "Fa 15 dies no hauria pogut imaginar que seria una realitat", ha dit com qui proclama una confidència. Efectivament, la reconversió s'ha fet de manera exprés i amb enginy per fer-ho el més ràpid possible. Diverses fotografies de diferents barris de Barcelona adornen les parets, que mantenen l'estètica delque caracteritza la imatge corporativa de Trias.Què passa amb lesde l'antic gimnàs? N'hi havia per tot i l'equip de Trias ha optat per reaprofitar-les. En algunes d'elles, s'han posat etiquetes amb el nom dels deu districtes de Barcelona de manera que s'hi guardarà la documentació o material específic de cadascun dels districtes. A la sala de baix, on se situa el gran despatx per a les reunions del comitè de campanya, també hi haper a un regiment, i fins i tot s'han conservat algunes. El despatx de Trias, però, és el que dona a la planta que està a peu de carrer. Una taula, quatre cadires, una planta i un sofà. Ara sí, Trias ja té tota l'estructura per intentar arravatar l'alcaldia a Ada Colau: "Aquest lloc és filosofia de canvi".

