Medicats per poder dormir: la Fiscalia es querella contra un forn de Barcelona per contaminació acústica

El Jutjat d'Instrucció número 15 de Barcelona investiga unade fleca i pastisseria del carrer Urgell de la ciutat i contra el seu propietari per contaminació acústica. La querella, avançada per El Periódico, li atribueix un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient peli dos presumptes delictes de lesions pelsque va tenir en dos veïns que no podien dormir. El fiscal exposa que el local tenia llicència per funcionar com a obrador des de 1993 idels veïns de la finca, que en diverses ocasions han demanat empara a la Guàrdia Urbana pels sorolls al local. Arran d'aquestes queixes, inspectors del districte de l'Eixample van constatar queLa querella exposa que el soroll dels estris emprats per la fleca causava molèsties pels patis interiors isuperiors i, després de diverses inspeccions, l'octubre de 2020 el districte va ordenar a l'empresa que prengués mesures per corregir els sorolls. Després de diversos advertiments i en constatar que el responsable del local no havia "executat íntegrament" les correccions encarregades, el local va ser precintat el desembre de 2022.

