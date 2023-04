​Acció Climàtica i regants exigeixen a l'Estat la modernització del canal d'Urgell

Eli la comunitat defaran front comú per exigir la, segons ha explicat l'executiu català. En una reunió celebrada aquest dilluns a Barcelona, regants i Departament han compartit la gravetat extrema de la situació, just a la vigília que es tanqui per primera vegada en 160 anys d'història en plena temporada de reg El Govern i els regants també han acordat treballar de la mà per aconseguir una inversió imprescindible per garantir el futur del sector i un ús sostenible de l'aigua davant el context actual d'emergència climàtica. Ambdues parts comparteixen "l'enuig i la preocupació" davant la situació molt complicada que provoca una sequera severa que afecta unesde reg al canal d'Urgell.La consellera d'Acció Climàtica,, va proposar la setmana passada per carta al ministre d'Agricultura,, signar un conveni per cofinançar la modernització del canal d'Urgell, on el Govern assumiria el 60% dels cost i el 40% restant l'Estat . Segons el Govern, el canal d'Urgell és lasense modernitzar.Durant la reunió els regants han compartit amb el Departament la planificació de cultius que han dut a terme pensant en la sequera a curt, mig i llarg termini. El pla té en compte un escenari en el qual no millorarien els cabals disponibles per al reg a través del canal que depèn de laD'altra banda, durant la tarda, la consellera Jordà i el secretari general del Departament, David Mascort, s'han reunit amb a lai han compartit el compromís del Govern d'ajudar el sector a fer front a les pèrdues derivades de la sequera.

