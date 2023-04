Rescaten el Toby, el gos que ha sobreviscut 24 hores atrapat entre dues roques

Feia 24 hores que elsobrevivia com podiagegantines a la localitat de Chantada (Galícia). Però gràcies a una feina ingent coordinada per diversos cossos d'emergència, els Bombers, l'han pogut rescatar amb vida per alegria dels seus amos, la Nieves i el Manuel.Tot va començar quan diumenge l'animalell sol -com acostuma a fer-, però a diferència de les altres vegades, no va tornar a casa i els seus propietaris, com és lògic, es van espantar i ràpidament van fer el crit d'alerta. Tot just després, van sortir a buscar-lo i el van trobar atrapat. En Toby havia caigut per una esquerda i havia quedatenmig de dues roques de granit en una zona de difícil accés.Durant hores s'han fet servirper fracturar la roca en dos punts i treure'l, però l'animal estava a massa profunditat i els rescatadors van dir als propietaris del gos que no hi havia res a fer. El Manuel i la Nieves pensaven que haurien de deixar-lo morir, però gràcies a un operatiu eficaç alhora que complex, l'operació ha tingut èxit.La tècnica que finalment ha aconseguit treure'l d'entre les roques ha consistit a introduir diversosper anar obrint forat. Per assegurar l'espai, els bombers han fet servir tascons de fusta: "T'han salvat", li deia a l'animal la seva propietària. Tant ella com la seva parella han viscut moments de molta angoixa fins a arribar a aquest final feliç. Mentre els equips de rescat feien la seva feina, cap d'ells va dormir. Es van quedar al seu costat, escoltant com plorava, en tot moment."Un gos sa i que hagi de morir de fam i set, que és el que anava a passar... Estava atrapat. No hi ha cap gos millor que ell,", resumia el Manuel als mitjans de comunicació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor