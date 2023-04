Els Mossos demanen ajuda per trobar un home desaparegut a Montcada i Reixac

L'Antonio va desaparèixer el 23 d'abril a Montcada i Reixac. Ajudan's a trobar-lo



Antonio desapareció el 23 de abril en Montcada i Reixac. Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/Uyx3ToNjp0 — Mossos (@mossos) April 24, 2023

Els Mossos han fet una crida a la col·laboració ciutadana per trobar l'. Segons el cos policial, l'home, de, hauriaaquest diumenge 23 d'abril per l'entorn de la ciutat vallesana de(Vallès Occidental).En un missatge penjat a través de les xarxes socials, recullen que l'Antonio aniria vestit amb una jaqueta i pantalons foscos, camisa de quadres blava, una armilla/jersei de color gris, unes sabates marrons, una boina i unes ulleres. L'home podria estar. Per aquest motiu, en cas de localitzar-lo es demana trucar immediatament al

