Així és l'illa escocesa a la venda per menys de 170.000 euros

N'hi ha que volen comprar-se un pis. N'hi ha que prefereixen una casa. Però si això no és suficient, ara qui tingui 168.000 euros es pot comprar una illa a. La immobiliària Galbraith ha posat a la venda, un territori d'unes deu hectàrees envoltat per aigua al sud del país, amb unes espectaculars vistes a la costa.L'illa es troba a uns deu quilòmetres de la ciutat habitada més pròxima, a dues hores de la capital, i està completament. A més, només s'hi pot arribar en barca, o si la marea està molt baixa, fins i tot s'hi pot accedir en un vehicle totterreny o caminant per un petit camí de roques i pedres.La realitat és que només compta amb uninundable on es podria acumular aigua en cas de pluges extremes i que serviria perquè pogués sobreviure lai la. Més enllà d'això, res: no hi hani cap infraestructura. Tampoc hi arriben serveis bàsics comA això, se li suma que Barlocco és undeclarat pel govern escocès i això complica qualsevol permís per construir-hi. Malgrat tot, ja han arribat 50 ofertes per fer-se amb l'illa, sobretot des delperò també de la resta d'i dels

