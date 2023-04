Què evidencia (i què amaga) el primer debat de candidats a Barcelona?

- Mobilitat i superilles, el binomi protagonista

- Turisme, aeroport i creuers: limitar o no limitar?

- Habitatge, camp de batalla també al Congrés

ambivalent, perquè aquesta carpeta persisteix com una de les més delicades de la gestió municipal, també en tot allò que no té a veure amb les competències de l'Ajuntament, especialment pel que fa al preu del lloguer. És per això que Colau ha intentat esgarrapar a Trias el compromís per, si governés, faria tot el possible per aplicar Si per alguna cosa es ditingia la carrera de Colau abans de ser alcaldessa és per l'acitivisme en matèria d'habitatge. Dos mandats després, el balanç és, perquè aquesta carpeta persisteix com una de les més delicades de la gestió municipal, també en tot allò que no té a veure amb les competències de l'Ajuntament, especialment pel que fa al preu del lloguer. És per això que Colau ha intentat esgarrapar a Trias el compromís per, si governés, faria tot el possible per aplicar la llei estatal de regulació de lloguers a la ciutat. "Si s'aprova una llei, l'haurem d'aplicar. Una altra cosa és com aquesta llei s'adequa a les necessitats de Barcelona", s'ha limitat a dir el candidat de Junts, que també ha acusat l'alcaldessa de ser "molt teatral" en els seus posicionaments. El partit de Trias i ERC s'estan barallant públicament per la llei de l'habitatge , i Collboni ha aprofitat per preguntar a Maragall quants habitatges ha fet la Generalitat per ampliar el parc a la ciutat. En un moment en què més de la meitat dels catalans destina més de la meitat dels ingressos a pagar la casa, en el format que sigui, l'habitatge serà clau el 28-M.

- Pactes post-electorals: per què quedar primer és clau?

Primer debat electoral amb candidats a Barcelona, organitzat per Pimec. Foto: ACN

- El procés després del procés

El primer debat entre els principals candidats a aconseguir l'alcaldia de-amb, del, com a convidat i a estones dinamitzador- ha servit per establir, un mes i quatre dies abans de les eleccions municipals, les coordenades que guiaran la campanya. Els intercanvis entre, centrats en la mobilitat, la gestió del turisme -disparat ja en el primer quatrimestre de l'any sense haver entrat del tot en temporada alta-, la problemàtica de l'habitatge i la política de pactes, enfoquen una recta final cap al 28-M molt diferent als comicis de fa quatre anys. La diferència, ara, és que tot allò relacionat amb el procés té una presència pràcticament testimonial.Aquestes són les conclusions -i els escenaris de futur- que es poden extreure del primer candidat, celebrat sense la presència dei també sense laUna de les novetats d'aquest Sant Jordi va ser la presentació en societat del nou carrer Consell de Cent, primer pas de la superilla de l'Eixample, amb més protagonisme per als peatons i menys per als cotxes., tinent d'alcaldia i número tres de Colau en les properes eleccions, ja va indicar en una entrevista a Nació que l'actual equip de govern té entre cella i cella continuar amb la pacificació del centre de la ciutat, amb elcom a proper pas. L'alcaldessa, en el debat, ha indicat que els cotxes que passen per l'Eixample han passat de 350.000 a 285.000 cada dia. Collboni, fins fa unes setmanes mà dreta de Colau en l'equip de govern, continua marcant distàncies amb les superilles: ha insistit en la idea que no es poden fer "21 Consells de Cent", perquè no és sostenible "econòmicament". Una idea que no enarborava quan va signar l'acord per quatre anys ambdesprés dels últims comicis.En certa manera, el paisatge barceloní, un cop superada la pandèmia, torna a moure's en paràmetres similars a fa dues eleccions, les del 2015, quan Colau va emergir davant Trias. Turistes arreu de la ciutat, especialment al centre i a les zones tradicionalment més concorregudes, quan encara queden setmanes per entrar a la temporada alta ; més arribades de creuers en un moment en què es debat la idoneïtat de limitar-los, amb el posicionament contrari del; i la conversa -que mai acaba de desaparèixer- sobre la necessitat d'ampliar l'aeroport. Trias és qui defensa amb menys manies l'arribada de visitants, sempre i quan no comportin, mentre que Collboni defensa un "punt d'equlibri" entre turistes i preservació de la ciutat. Maragall prefereix la "ciutat de llibres" a la, i ha aprofitat per retreure a Colau no haver frenat l'arribada "massiva" de visitants impulsada durant l'etapa de Trias. Una sola manera d'atacar dos rivals.Davant la possibilitat -gairebé obligatòria- d'arribar a pactes de govern entre partits després de les eleccions, Trias ha estat pragmàtic., ha etzibat el candidat de Junts. Una qüestió directa que el candidat socialista ha rebutjat d'entrada, tot assegurant que la seva llista serà la més votada, però que després ha matisat. Així, ha plantejat que per arribar a acords de govern té: "model de creixement econòmic", "protecció de polítiques socials" i "lleialtat a l'Estat i les institucions europees". Les dues primeres han estat avalades per l'exalcalde, però la tercera no, perquè aquesta "lleialtat" ha de ser recíproca amb l'Estat, especialment a l'hora de complir amb les inversions pendents. No són pocs els dirigents de Junts -i també de l'oposició- que veuen "madur" un pacte Trias-Collboni, també amb abast a la. L'obsessió de Junts, en tot cas, és evitar que el tripartit d'esquerres sumi, perquè podria deixar en res una hipotètica victòria. Quedar primer serà clau per desactivar sumes alternatives després de les eleccions.L'any 2019, les eleccions municipals van celebrar-se enmig del judici al Tribunal Suprem. Es venia de la inèrcia d'unes espanyoles d'alt voltatge -que van derivar en repetició a les urnes- i coincidien amb les europees que va guanyar. El record de la tardor del 2017 era viu, i tots els partits s'hi havien de referir, d'una manera o altra. En aquesta ocasió, però, el procés ja no ocupa una posició rellevant en els debats de campanya. El seu paper, de fet, és testimonial. ERC ha abraçat amb encara més vigor la via pragmàtica, i Trias, dins de Junts, representa l'ala més pragmàtica dels pragmàtics, i té dirigents dins la llista -com- que ni tan sols descarten rebre els vots del PP. Seran les primeres eleccions celebrades sense arrels en la tardor de fa sis anys, i en el primer debat s'ha pogut constatar.

