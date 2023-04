La intrahistòria de l'aproximació entre el PP i la Lliga d'Astrid Barrio

Del projecte congelat de Centrem...



... a mirar al PP



El factor Sirera



Feijóo ho aprova i Millo entra en acció

La inclusió de dos dirigents de la Lliga Democràtica,, en la llista del PP a les eleccions municipals de Barcelona ha sorprès dins i fora de la formació. Però no ha estat un moviment improvisat sinó fruit d'un llarg període de converses amb molts actors polítics. Un fet que ha coincidit en el temps amb la notícia de la inclusió de la politòloga, destacada membre de la Lliga -que va presidir inicialment- en el comitè d'experts que assessorarà el president Pere Aragonès en l'acord de claredat.Fisas presideix en aquests moments la Lliga ide Sirera, mentre que Ragué ocupa el lloc 8 de la candidatura. Alguns militants de l'ala més dura del PP no han amagat el seu malestar amb la inclusió dels dos noms, arribant fins i tot a etiquetar Ragué com a "separatista". Una acusació absurda i nascuda del desconeixement sobre aquest advocat que és actualmentde Barcelona. Aquesta és lade l'aproximació entre el PP i la Lliga queha reconstruït de fonts properes als qui hi han participat.La Lliga Democràtica aplega dirigents i professionals situats en els diversos matisos del centre dreta que es reclama catalanista però que ha rebutjat el procés sobiranista i és contrari a l'independentisme. Va ser una de les formacions fundadores del, que en el seu moment va llançar el lideratge d', que va renunciar aviat, i que actualment resta congelat. A la Lliga, però, consideren convençuts que hi ha un segment d'antic votant pujolista no independentista que continua orfe.Fisas, exregidor del PP a Barcelona i exeurodiputat, va abandonar el PP durant el mandat de. Discrepava obertament de la línia política imposada l'exdirigent i la seva bel·ligerància contra el catalanisme. La sortida de Fisas del PP va anar acompanyada de la d'altres militants, decebuts davant la polarització sobiranisme-constitucionalisme.L'arribada d'al cim del PP va semblar oferir una nova oportunitat per a un discurs menys inflamat sobre Catalunya i a la Lliga van decidir intentar-ho. La davallada evident de Ciutadans va acabar de confirmar que hi havia cert cansament dins mateix del constitucionalisme més combatiu. La pugna contínua amb els d'i amb Vox pel vot més radical no va donar tampoc fruits electorals evidents.La designació de Sirera va agradar a la Lliga. Feia anys que l'avui alcaldable restava al marge de les batalles internes al seu partit, en un perfil volgudament suau. Però alguns el recorden com un dirigent que va tenir bona relació amb el desaparegut Josep Piqué . Sirera va serdel partit en aquella etapa. Es dona el cas que una de les darreres aparicions de l'exministre Piqué es va produir el març passat, al costat de Feijóo, amb motiu de la presentació de Reformisme21, la nova fundació del PP.Sirera va mantenir un seguit de trobades amb l'executiva de la Lliga, alguna de les quals al domicili de Fisas. Hi va haver química personal amb el nucli dur lligaire, amb figures com l'exconseller, l'expresident de Societat Civil Catalana-que es va desmarcar de l'ala dura constitucionalista en demanar un indult als presos sobiranistes- i els advocats-procedent de Convergència- i. La proximitat va ser tal que en algun moment Sirera es va plantejar una inclusió més àmplia de gent de la Lliga. Però finalment es va descartar per no incomodar altres sensibilitats del partit.Els moviments fets per Sirera i coneguts per la direcció d'eren aprovats per Feijóo. Un dirigent que, segons fonts de la Lliga, va participar en la tasca d'acostar posicions entre l'alcaldable i l'entorn de Fisas va ser l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya,, actualment secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Millo és vist amb molta simpatia entre molts membres de la Lliga.L'operació d'acostament a la Lliga es pot veure beneficiada pel context electoral i la política de pactes que es pot desplegar en funció de la composició al consistori. Sirera ja ha deixat clar - ho ha reiterat en el debat d'aquest dilluns - que, però que ambhi ha marge per parlar. Una actitud llunyada de bel·ligeràncies.En la presentació de la seva candidatura, divendres passat, Sirera va deixar anar alguns missatges. Va apel·lar al "catalanisme" de Fisas i Ragué, va assegurar que el PP havia de ser "un partit gran" i, recordant que Fisas havia deixat la militància, va fer una al·lusió als que "un dia van marxar", saludant Fisas per. En l'entorn de l'exeurodiputat hi ha l'esperança que si el PP s'obre políticament, es puguin recuperar dirigents que van abandonar el partit, perfils com l'exdiputat al Congrés per Gironao l'exdiputada i extinent d'alcalde de ReusSirera ha tingut marge per confeccionar la seva llista. La inclusió de Fisas com a figura per tancar la llista no ha generat controvèrsia a la direcció del PP català, tot i que en els rengles del-els partidaris de Jorge i Alberto Fernández Díaz- haguessin preferit que fos l'exregidor qui tanqués la candidatura. Altra cosa ha estat saber que la professora Barrio hagi acceptat formar part del comitè acadèmic sobre l'acord de claredat. Això sí que ha generat irritació. Però en diversos àmbits sensibles del PP, des de l'entorn de l'alcaldable Sirera a álguns despatxos de Génova, passant per l'exdelegat Enric Millo, s'han produït coincidències que caldrà seguir. Tot lliga.

