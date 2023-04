Vídeo | La conductora d'un bus expulsa un passatger per assetjar-la

🔴 ATENCIÓ | Una conductora expulsa un home de l’autobús a Barcelona que no parava de fer comentaris sexualitzats cap a ella. Els fets van passar dissabte prop de les cinc de la matinada. pic.twitter.com/tXvlVExt25 — Emili Puig (@emilipuig_) April 24, 2023

Darrerament, sembla que les dones no poden viure tranquil·les enlloc. Las'ha fet viral a les xarxes per la seva valentia i dignitat i és que ha decidit plantar cara a un home que des del primer minut en què va pujar al seu vehicle no va parar de proferir-liEn ell podem veure com la dona en qüestió se'n farta i decideix fer-lo fora. A ella només la veiem d'esquenes, però a ell li veiem bé el rostre. "Baixa del bus" , li diu, contundentment la conductora. "El que tu estàs fent...", comença a dir l'individu. Però ella no el deixa acabar:, li etziba.I continua: "T'he demanat si us plau que t'asseguis -ara ja el veiem assegut- i que callis i continues igual... No em cal trucar a la policia o perdre 20 minuts, ni jo ni ells -assegura, assenyalant la resta de passatgers-, baixa ja d'una punyetera vegada i si no et garanteixo que aquesta i aquesta -diu indicant amb el dit alguna cosa als peus de l'home que no és visible al vídeo- marxen cap a fora.". Després d'aquest discurs, la dona marxa sense esperar resposta i seu al seu seient.Tot just després escoltem com una passatgera exclama a l'home: "Baixa del bus, t'ho ha dit ja com 10 cops, baixa, no passa res". Amb la seva intervenció, la conductora prossegueix: " I després si vols,i digues-li guapa a ell", sentencia. Aquesta última frase va ser la que, finalment, va fer que l'individu agafés les seves coses i marxés.Segons l'usuari que ha penjat el vídeo a Twitter,, l'home no parava de fer-li comentaris sexualitzats. Els fets van passar, segons aquesta mateixa persona, dissabte cap a les 5:00 de la matinada. El clip també ha corregut per TikTok

