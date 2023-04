El Govern demana la retirada de mascaretes a centres sanitaris, farmàcies i residències

Laha demanat al govern espanyol quede forma generalitzada, segons ha avançat TV3 i han confirmat fonts de Salut a l'ACN. Concretament, el Departament de Salut ha sol·licitat al govern espanyol que revisi el protocol perquè l'ús de la mascareta , com ara per a persones amb símptomes respiratoris o si s'atén a pacients vulnerables.La petició l'ha vehiculat la secretària de Salut Pública del Govern,, a través d'una carta a la comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat enviada fa tres setmanes i des de fa 10 dies està en marxa un grup que analitza la petició. Segons ha dit Cabezas a TV3, el que es planteja és que la mascareta només s'hagi de dur "quan sigui necessari". Per exemple, a les residències, ha afirmat, els treballadors no tindrien per què dur-la si el resident que atenen no té una malaltia respiratòria. A més a més, ha considerat queperquè pot ser "molt dur".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor