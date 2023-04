Aquest és el millor pastís de formatge artesà de Catalunya

La creació de la pastisseriaés la guanyadora del primer premi alque s'ha decidit en el marc de l'últim Lactium. El cheesecake d'aquest obrador combina en una sola peça el Tou del Mujal de vaca de Cal Músic formatgeria, mascarpone i formatge crema. També ous ecològics del Montseny, nata de can Bordoi, sucre, maizena i esmicolat de base."Saborós, de textura perfecta, torrat homogeni, bona galeta i una cosa innovadora", segons l'ha descrit el jurat integrat, entre altres, per. Aquest és un premi al qual han optat en aquesta primera edició 19 participants entre pastisseries i restaurants de tota Catalunya. El requisit indispensable per a participar era que cada pastís de formatge inclogués almenys un 20% d'un formatge artesà català.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor