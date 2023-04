David Melgarejo, nou delegat de TV3 i Catalunya Ràdio a Madrid

Canvis a la corresponsalia de. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha nomenat, a través d'un procés de selecció intern,com a nou delegat a la capital de l'Estat. El periodista badaloní feia tres anys que era corresponsal dels dos mitjans públics aMelgarejo va començar a treballar com a redactor dels serveis informatius de TV3 el 2001 i a partir del 2010 va iniciar-se com a reporter especialitzat en. En la seva trajectòria, ha cobert casos com el del, el de la trama, el de la investigació a la família, el de la consulta delo el delA la capital francesa, ha explicat part de lao els judicis pelsdel 2015 i 2016, entre altres. A finals del 2022, va viure un episodi on un diputat del PP va intentar vetar-li una entrevista a un parlamentari del Consell d'Europa . Melgarejo substitueixal capdavant de la delegació de la CCMA a Madrid després que aquest últim fos nomenat cap d'Informatius de TV3 el passat octubre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor