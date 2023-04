El raper Cecilio G increpa i es baralla amb la candidata de Vox en ple carrer de Lloret de Mar

⚠ URGENTE: Agresión a nuestra candidata por Lloret de Mar Coque Hernando y a su equipo municipal.



Los agresores ya han sido identificados por los Mossos y la Policía Local.



🟢 Los vecinos de Lloret merecen volver a vivir en un pueblo seguro.#CuidaLoTuyo #CuidaLloret pic.twitter.com/JkQHdrVczN — VOX Gerona (@gerona_vox) April 23, 2023

Polèmica per un enfrontament físic i verbal a Lloret de MarEls Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta agressió per part del cantant a, líder de la candidatura d'ultradreta en aquest municipi. Segons el relat traslladat a la policia catalana,la paradeta de la formació d'ultradreta situada al passeig de la platja, en motiu de Sant Jordi.Tal com es poden veure en les imatges que han transcendit as'encaren verbalment amb els membres de Vox que estaven a la paradeta. La situació escala per moments i acaben forcejant amb diversos integrants del partit ultradretà.El raper gravava amb el mòbil, fins que va acabar llançanti, en un estira-i-arronsa, va propinar diversos cops de puny a l'aire i un, segons les imatges, hauria colpejat la candidata. Els Mossos investiguen els fets després que Coque denunciés el que hauria succeït.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor