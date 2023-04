Junts exigeix a Aragonès que es faci respectar davant la «invasió» de la nova llei d'habitatge estatal

Suport a Ponsatí

La llei d'habitatge , pactada entre el govern espanyol,, ja és un dels xocs més destacats d'entre tots els que hi ha entre els republicans i Junts. La portaveu d'aquesta última formació a Madrid,, ha assenyalat que el Govern hauria de "fer-se respectar" perquè "no sempre hi guanyi el PSOE". Nogueras també ha indicat que, dels 50.000 pisos anunciats per la Moncloa a l'hora de rebaixar el preu en les zones tensionades , anomés n'hi ha 700. "Són. Per què ho fan ara, quan queda un mes per les eleccions i han tingut tota la legislatura per fer-ho?", s'ha preguntat la portaveu.La dirigent de Junts ha considerat prioritari "mantenir" la llei catalana, i que l'Estat "legisli en allò que té competències". "No s'està legislant en clau catalana, sinó en clau espanyola i regional. Hi hauria d'haver un mínim de crítica per part de l'Estat", ha remarcat la portaveu, que ha situat part de la responsabilitat en el president de la Generalitat,, per preservar una part de l'autogovern. "Que es facin menys lleis i que es donin més recursos", ha diagnosticat, fent referència també al, que segons els últims càlculs arriba als 20.000 milions d'euros. "El Govern s'ha de fer respectar, ha d'aprendre a dir que no. Qui sempre hi guanya és el PSOE", ha remarcat la diputada a Madrid. La llei, en essència, posa el marc perquè Catalunya exerceixi les competències, i ha demanat unitat entre els 23 diputats independentistes.Nogueras ha indicat que no hi haurà una llei d'habitatge òptima fins que no es faci en clau catalana, perquè la que s'està negociant té uni "electoralista". "Catalunya només ha perdut competències i riquesa. I l'independentisme ha perdut la seva oportunitat de fer valdre la seva força a Madrid, que és molta", ha remarcat la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats. També hi ha diferències ideològiques sobre la llei, perquè la formació defensa que cal "blindar la seguretat jurídica" de cara als petits propietaris, que són eldel total. La norma, segons Nogueras, no resol el problema d'accés a l'habitatge. "Iho sap", ha remarcat la portaveu de Junts, que ha demanat el "consens" de tots els agents."Cal promoure la col·laboració público-privada, calals joves i facilitar l'accés a les persones amb discapacitat intel·lectual", ha apuntat Nogueras, que ha demanat al Govern que es faci "respectar", especialment a l'hora de reclamar tenir més protagonisme en els pisos que cedirà la Sareb. Pel que fa als preus, ha indicat que la, perquè és perillós que sigui "estructural". A Berlín i a París, ha ressaltat, hi va haver externalitats negatives de legislar a favor de contenir els preus, perquè en un primer moment l'efecte va ser positiu però després va comportar un augment de preus.Rius ha arrencat la roda de premsa expressant "tot el suport" a que ha esquivat la citació del Tribunal Suprem . "Organitzar un referèndum no és delicte, i gaudeix d'immunitat com a europarlamentària", ha remarcat el portaveu de Junts, que ha demanat al magistratque tanqui el procediment obert contra l'exconsellera d'Ensenyament. Ponsatí, que va passar el Sant Jordi a Barcelona, ha marxat cap a. La defensa de l'eurodiputada, en mans de, ha presentatdemanant la suspensió del procediment mentre es resol la qüestió de la immunitat.

