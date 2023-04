Misteri a Vilanova i la Geltrú: deixen un maletí amb 64.000 euros a la porta de l'hospital

Succés misteriós a. Divendres passat va aparèixer un maletí amb 64.000 euros a la porta de l’. Segons ha avançat el setmanari La Fura i ha confirmat l’ACN, treballadors del centre van trobar la maleta a primera hora del matí i la va resguardar, sense saber què hi havia al seu interior.Al vespre, després que ningú la reclamés, la van obrir i van descobrir una gran quantitat de diners. Eren 64.000 euros eni en mal estat, els quals anaven acompanyats d’una nota on s’especificava que es tractava d’una donació per a l’hospital.Responsables del centre, del, van avisar els, que han obert una investigació i han custodiat el maletí. Fonts policials indiquen que, a priori, es descarta qualsevol procedència il·lícita i tot apunta que es confirmarà el donatiu.

