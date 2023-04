Els búnquers del Carmel tancaran de nit a partir del 2 de maig

Aquestes seran les restriccions als búnquers

. Lha anunciat que clausurarà l'accés nocturn a la zona i només estarà obert entre les 9 del matí i les 19.30 h de la tarda, en. Pel que fa al d', s'obrirà a la mateixa hora i es tancarà a les 18 h. Aquesta mateixa setmana finalitzaran els treballs per instal·lar una tanca gegant de dos metres que intentarà frenar l'afluència de persones, especialment de nit i especialment turistes.El consistori vol que es malmetin les restes arqueològiques i preservar el descans dels veïns, que fa mesos que es queixen de la gran afluència de persones, molts d'ells viatgers, que arriben als búnquers.policial actual per continuar mantenint la convivència i evitar concentracions de visitants i conductes incíviques.Amb el tancament, l’accés passa a quedar restringit al pas en horari nocturn, tal com ja es fa en altres zones enjardinades i parcs públics de la ciutat.. També s’ha creat un recorregut extern a la nova tanca que enllaça amb aquests accessos, consolidant així un anell de connexió des de fora de la tanca. Aquest itinerari exterior estarà sempre obert, de manera independent als horaris de tancament de l’interior de l’àmbit.Segons el consistori, es pretén que l’accessibilitat als búnquers sigui la mateixa, excepte en els moments en els quals es tanquen les portes del recinte museogràfic. En total s’han creat sis portes d’accés a l’interior. A banda, durant el mes de maig, sque estarà situada al vessant nord, amb accés a través del mirador nord.

