ERC pressiona Junts per la llei d’habitatge: «Deixin de dir que no als drets de la ciutadania»

Les diferències entreper lacontinuen aflorant mentre que a Madrid segueix el seu tràmit, amb l'objectiu de regular els lloguers i eliminar els increments en base a l'IPC. Aquest dilluns els juntaires han convidat els republicans a "aprendre" a dir "no" al PSOE , mentre que els d'Oriol Junqueras s'han reivindicat com la força útil que negocia a Madrid i han pressionat als de Laura Borràs i Jordi Turull a seguir el seu exemple. "Demanaríem a la resta de partits que deixin de dir 'no' als drets i interessos de la ciutadania, com massa vegades hem vist que fa Junts", ha declarat la portaveuaquest dilluns en roda de premsa.Pels republicans, les crítiques de Junts no tenen sentit perquè, segons ha apuntat Vilalta, en cap cas donen suport a totes les lleis que impulsa l'executiu de Pedro Sánchez: "Quan ha fet falta hem dit no a lleis nefastes per Catalunya. Aquesta tarda mateix farem una. Quan fa falta diem no. I quan és necessari ens posem al costat de la ciutadania".Vilalta ha negat que la llei perjudiqui els catalans. Al contrari, la portaveu d'ERC ha remarcat que la llei d'habitatge, pactada també amb Bildu, és una llei "positiva" i fa passos "endavant". Sobre les esmenes que s'han presentat fins ara, ha explicat que estan sobre la taula i que valoraran si es poden "negociar".Una de les principals crítiques de Junts, verbalitzada per la portaveu a Madrid,, és que aquesta norma té un component "regionalista" i envaeix competències, i per això considera que el fet prioritari ha de ser "mantenir" la llei catalana. Vilalta, en canvi, ha reivindicat que ERC treballa, des de "qualsevol" lloc on té responsabilitats, per "defensar competències i interessos" de Catalunya.ERC sí que ha coincidit, en canvi, amb Junts a l'hora de criticar l'anunci de Sánchez de mobilitzar 50.000 pisos de la Sareb , una mesura anunciada en plena precampanya electoral. Per Vilalta, aquest ha estat un anunci "" i no de concreció per ajudar a la gent. "El PSOE vol ferde la ciutadania", ha declarat la portaveu, que ha demanat no "especular" amb el dret a l'habitatge. "El PSOE treballa més per emergència electoral que per l'habitacional", ha afegit Vilalta.Aquestes no han estat les úniques crítiques d'ERC cap als socialistes. En l'endemà de, durant el qual diversos ministres del PSOE van fer acte de presència a Catalunya, Vilalta ha criticat que els responsables de l'executiu espanyol hagin vingut a "passejar" com si "Catalunya fos una filial". "El que han de fer és la feina que toca, actuar amb responsabilitat, amb menys anuncis fake i més feina. Els catalans no som una sucursal a qui visitar per fer-nos contents. El que han de fer és que funcionin els trens i inversions històriques".

