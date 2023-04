La ministra Raquel Sánchez s'anima a cantar l'himne de Jijantes amb Gerard Romero

Una de les parelles periodístiques més destacades de Twitch és la que formen(conegut peri per la seva participació a la Kings League) i, membre de la COPE.esportiu que impliqui la presència de personalitats, tant de l'esport com de l'streaming, les xarxes socials o altres aspectes.Aquest diumenge, Navarro era alper seguir la final del trofeu Comte de Godó entre(que va guanyar el murcià). Ara bé, entre les graderies hi havia moltíssimes personalitats, com diversos membres del govern espanyol que eren a Barcelona.Una d'elles era la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana,z, que també havia arribat a la capital catalana per celebrar la diada de Sant Jordi i va acabar apareixent a l's. Preguntada per Navarro, Sánchezi a fer broma sobre diversos aspectes de Twitch i de la Kings League.Sense cap mena de vergonya, li que ha acabat sent tot un hit per a les generacions joves. A més, va deixar caure que tenia certs coneixements de la Kings League gràcies al seu entorn., va deixar anar Sánchez, sobre un dels jugadors catalans de la competició i que ha aterrat a l'equip de Romero.

