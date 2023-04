El cap dels Mossos, sobre la detenció de Clara Ponsatí: «Va ser legal»

El comissari en cap dels Mossos,, ha defensat l'actuació del cos arran de la tornada de l'exili de, i ha assegurat que la detenció al centre de Barcelona "va ser legal". Sallent ha detallat que Ponsatí va demanar un habeas corpus -petició al jutge per denunciar una detenció il·legal- i els jutges van determinar que la seva detenció va ser "absolutament legal". A més, ha insistit que es va produir la detenció sota tutela judicial, i per tant estava "ajustada a dret". L'eurodiputada desosté que la seva detenció va ser "il·legal", perquè la immunitat que té com a eurodiputada impedeix que pugui ser arrestada.En una entrevista a Catalunya Ràdio, Sallent ha dit que se la va detenir perquè hi havia una ordre de detenció vigent emesa per un jutge i que, malgrat que els Mossos no feien seguiment de la situació de l'eurodiputada de Junts, van constatar que havia tornat a Catalunya quan va fer la roda de premsa al Col·legi de Periodistes i va deixar clar que no es presentaria davant del jutge. "Vam fer la comprovació de si hi havia una ordre de detenció i en el moment que ens va semblar més oportú van fer la detenció, sense que hi hagués perill per ella ni per ningú, i per poder-la posar a disposició del jutge", ha explicat Sallent.El comissari en cap ha insistit que el cos no fa seguiment de què fan els polítics o "la gent que no està a Catalunya en aquests moments", tot i reconèixer que sí que tenien "informacions" que Ponsatí tenia pensat tornar el dimarts 28 de març.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor